Prima pagină » Actualitate » Mărturia pompierilor care l-au scos de sub dărâmături pe Octav Stroici, românul mort la Roma: „Plângea de durere”

Mărturia pompierilor care l-au scos de sub dărâmături pe Octav Stroici, românul mort la Roma: „Plângea de durere”

06 nov. 2025, 22:20, Actualitate
Mărturia pompierilor care l-au scos de sub dărâmături pe Octav Stroici, românul mort la Roma:

Octav Stroici, românul în vârstă de 66 de ani care și-a pierdut viața după ce a fost prins sub turnul prăbușit din Roma, a fost mereu cu gândul la familia sa, în ultimele sale clipe. Asta au spus pompierii care au participat la acțiunea de salvare.

Ancheta mai scoate la iveală și faptul că firma care a știgat licitația de reabilitare a fost avertizată de mai multe ori că podelele nu pot să susțină o greutate prea mare.

Pentru Octav Stroici, Torre dei Conti a devenit loc de comemorare. În semn de omagiu pentru el au fost depuse flori, lumânări și căști de protecție. Unul dintre pompieru a vorbit despre misiunea de salvare care a durat 11 ore.

sursa foto: captura video ObservatorNews

Pompier: Echipa încerca să-l salveze pe muncitorul de sub dărâmături.

Reporter: Vorbea cu voi?

Pompier: Da, evident, plângea de durere, era foarte mult moloz, era complet scufundat în el.

Chiar şi în cele mai dificile momente, lui Octav îi era cu gândul la familie.

Voia mereu veşti de la familia sa, în special de la fiica sa, care plecase. Colegii au încercat să-i fie mereu aproape, pentru a se relaxa. E nevoie de căldură umană în astfel de situaţii„, a explicat unul dintre pompierii implicaţi în operaţiunea de salvare.

Din nefericire însă muncitorul român a murit la spital. Înmormântarea va avea loc în Suceava, săptămâna viitoare.

Autorităţile au început o anchetă, iar în perioada următoare, vor investiga dacă lucrările de renovare erau adecvate. De asemenea, ceilalţi muncitori, colegii lui Octav, vor fi şi ei intervievaţi.

Presa din Italia scrie lucrările au fost urgentate pentru a nu pierde banii europeni. Mai mult, autorităţile au avertizat de mai multe ori firma podelele din interiorul turnului nu pot susţine o greutate mai mare de 400 de kilograme. La ora actuală, întreaga structură riscă se prăbuşească.

