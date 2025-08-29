Mărturiile la cald în CAZUL OTOPENI. Mătușa și nașul copilului ucis de tatăl vitreg explică filmul tragediei

Un bărbat și-ar fi ucis unul dintre copii și ar sechestra-o în aceste momente pe cumnata lui. Incidentul este încă în desfășurare în Otopeni. Mătușa copilului ucis și nașul de botez au oferit mărturii controversate referitoare la acest caz incredibil în timp ce negociatorii încă încearcă să rezolve pașnic cazul.

Mătușa copilului ucis: L-a bătut cu lanțul, cu scoci la gură

Eu am fost anunțată după trei zile de la moartea copilului de către tată și mi-a spus că a murit băiatul în somn cu spume la gură, dar de fapt eu am așteptat să-l luăm de la morga, ca să văd cauza decesului. După trei zile după ce a murit, pe 23 a murit și noi am aflat pe 20 și.

Am văzut cauza decesului care scrie că e spărtură de stomac, la abdomen, mai multe complicații. Nu a fost moarte cum a spus-o el, dar sora mea mi-a spus că l-a mai bătut aproape în fiecare zi, și pe ea și pe el, cu lanțul, cu scoci la gură. Cred că câteva luni după ce a născut ea? Șapte luni, un an și ceva s-a comportat bine până a rămas gravidă după aceea, explică mătușa.

Nașul Micu Silviu Cornel: „Nu trebuia să-l omoare în halul ăsta cu picioarele pe el”

Mă numesc Micu Silviu Cornel și aș vrea să se facă dreptate pentru că e o ființă care nu trebuia să-l omoare în halul ăsta cu picioarele pe el (…) A bătut-o numai cu cablu, inclusiv pe copilul ăsta, pe finul meu l-a bătut cu cablu. Deci nu se poate așa ceva, vreau să se facă să dreptate, cere nașul.

UPDATE: Ora. 19.20. Polițiștii continuă să negocieze cu bărbatul care s-a baricadat în apartament.

Conform surselor Gândul, copilul de un an a fost scos din locuință de fratele agresorului și preluat de Poliție. Agresorul se află în continuare în apartament și spune că se aruncă de la etaj, dacă intră poliția peste el. Apartamentul e la etajul 4 al unui bloc din Calea Bucuresti 32.

Recomandarea autorului: CRIMĂ cu luare de ostatici în Otopeni. Un bărbat care și-ar fi ucis unul dintre copii și ar fi sechestrat-o pe cumnată amenință că se aruncă de la etaj