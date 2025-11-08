Ion Cristoiu: „Trump a dat un semnal către Putin prin retragerea trupelor din România. Rusia nu mai reprezintă un pericol”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre schimbările de strategie ale Statelor Unite în privința prezenței trupelor militare din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu: „A fost un semnal că pentru Trump rușii nu mai sunt așa de periculoși”

Ion Cristoiu a explicat că Washingtonul folosește mișcările de trupe pentru a transmite avertismente, nu pentru a apăra efectiv România.

„Campania cu retragerea trupelor americane, care a fost un moment simbolic, am mai discutat. Biden, când a început războiul din Ucraina, a suplimentat trupele în România ca un semn. Așa se face. Adică îi dai un semnal celuilalt, bă, fii atent aici. Nu înseamnă război. Dar îi dai un semnal că nu e bine. A fost un semnal că pentru Trump rușii nu mai sunt așa de periculoși. El are o altă viziune despre război.”, spune invitatul.

Nu poți să invoci mereu articolul 5.

Cristoiu consideră că România greșește atunci când se ascunde în spatele articolului 5 din NATO, în loc să își construiască propria forță și viziune strategică.

„Și atunci, în aceste condiții, nu poți să pui problema mereu, bă, ne apără NATO. Și puterea, a fost o controversă. Opoziția a spus că e o nenorocire, că pleacă cutare, cutare. Puterea a minimalizat, da? Cei care au contrazis puterea, și au boicotat-o, au fost ucrainenii cu un site, care este al lor.”, afirmă scriitorul.

