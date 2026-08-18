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Un elvețian a intrat în România cu o mașină de lux, de 200.000 de euro, iar polițiștii de frontieră i-au confiscat-o. Care este motivul

Un elvețian a intrat în România cu o mașină de lux, de 200.000 de euro, iar polițiștii de frontieră i-au confiscat-o. Care este motivul
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Un cetățean elvețian a intrat în România cu un autoturism de lux, în valoare de circa 200.000 de euro, luni, 17 august. Însă, mașina a ajuns să fie confiscată de polițiștii de frontieră.

O mașină de aproximativ 200.000 de euro, căutată pentru confiscare în Elveția, a fost oprită pe A1, la ieșirea din Timișoara. La volan se afla un elvețian de 35 de ani. Bărbatul a susținut că nu știa că autoturismul era căutat. Mașina a fost oprită pentru control de polițiștii de frontieră și un echipaj de la Biroul de Poliție Autostrăzi.

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Șoferul și mașina au fost duși la sediul Poliției de Frontieră Timișoara pentru verificări. Bărbatul a susținut că a cumpărat autoturismul în Elveția de la un necunoscut.

Un elvețian a intrat în România cu o mașină de lux, de 200.000 de euro, iar polițiștii de frontieră i-au confiscat-o. Care este motivul

Un elvețian a intrat în România cu o mașină de lux, de 200.000 de euro, iar polițiștii de frontieră i-au confiscat-o. Sursă: Poliția de Frontieră

Ce transmite Poliția de Frontieră

Poliția de Frontieră a comunicat despre incident, azi, 18 august. Autoturismul a rămas la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara. Oamenii legii efectuează, acum, cercetări în acest caz.

„Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara au depistat, în urma unei acțiuni desfășurate pe autostrada A1, un autoturism înmatriculat în Elveția, în valoare de aproximativ 200.000 de euro, care figura în bazele de date cu alertă emisă de autoritățile elvețiene, fiind căutat în vederea confiscării.

În data de 17.08.2026, în jurul orei 16:00, în baza unei informări, polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara au declanșat o acțiune pentru depistarea și interceptarea autoturismului.

Acesta a fost reperat la ieșire din municipiul Timișoara, în timp ce se deplasa spre autostrada A1 pe sensul de mers Timișoara – Arad. Polițiștii de frontieră timișeni, în cooperare cu un echipaj din cadrul Biroului de Poliție Autostrăzi, au efectuat semnal regulamentar de oprire pentru efectuarea verificărilor.

La volanul autoturismului se afla un cetățean elvețian, în vârstă de 35 de ani. Conducătorul auto și autoturismul au fost conduși la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, în vederea efectuării unor verificări suplimentare”, transmite Poliția de Frontieră.

Un elvețian a intrat în România cu o mașină de lux, de 200.000 de euro, iar polițiștii de frontieră i-au confiscat-o. Care este motivul

Autoturismul a fost confiscat. Sursă foto: Poliția de Frontieră.

„În cadrul verificărilor, bărbatul a declarat că a achiziționat autoturismul în Elveția de la o persoană pe care nu o cunoștea și că nu avea cunoștință despre faptul că acesta era căutat de autorități.

În urma celor constatate, mijlocul de transport, estimat la o valoare de aproximativ 200.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara, până la finalizarea cercetărilor.

În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări, urmând ca, la finalizarea verificărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun”, se arată în comunicat.

Sursă foto: Poliția de Frontieră

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