Metoda „Biletul” face ravagii printre șoferi. Cum ajung aceștia să fie victime ale hoților

Metoda „Biletul” a luat amploare în mai multe state europene și face ravagii printre șoferi. Este o metodă prin intermediul căreia hoții distrag atenția conducătorului auto și fură autoturismul sau diverse bunuri din interiorul său.

O altă metodă a luat amploare în mai multe state din Europa. Este vorba despre metoda „Biletul” amplasat pe luneta mașinii. Practic, hoții încearcă să distragă atenția șoferilor prin lipirea unui bilet pe lunetă, sub ștergător. Șoferii opresc să îndepărteze acel bilețel, iar hoții sustrag vehiculul sau diverse obiecte din interior. Este o metodă utilizată preponderent în cazul autoturismelor moderne cu vulnerabilități ale sistemelor fără cheie. Deși cheia se află în buzunarul șoferului, motorul rămâne pornit.

Metoda „Biletul” – hoții acționează rapid pentru a fura autoturismul

Experții recomandă ca autoturismul să fie oprit și parcat într-un loc sigur, înainte de a verifica eventualele obstacole. Hoții continuă să abordeze diverse metode pentru a sustrage autoturisme, iar metoda foii de hârtie reprezintă una dintre ele.

Practic, lipesc o hârtie sau un pliant de lunetă, cu scotch, pentru a fi mai dificil de îndepărtat. Fără să observe inițial bilețelul, șoferul pornește autoturismul și pleacă. Apoi, șoferul realizează că nu are vizibilitatea optimă, după ce privește prin oglinda retrovizoare.

Oprește, coboară din mașină și merge să îndepărteze bilețelul. Tot atunci, hoții acționează rapid și fură bunurile și autoturismul. De multe ori, asiguratorii ajung să refuze plata daunelor în astfel de cazuri, iar motivul este simplu: se consideră că lăsarea mașinii cu motorul pornit, nesupravegheat, este o neglijență gravă, scrie Libertatea.

