Coaliția de guvernare anunță măsuri mai aspre pentru românii care nu doresc să-și plătească taxele și amenzile. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, invocă faptul că acestea „răspund unei nevoi de echitate socială”. Marți, partidele din coaliție au ajuns la un acord privind reducerea cheltuielilor din administrația publică, în contextul pachetelor de austeritate impuse de Guvernul Bolojan.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri, la Digi24, că guvernanții pregătesc măsuri drastice pentru românii care nu-și plătesc taxele locale și amenzile.Anunțul vine după ce Coaliția a reușit să ajungă la un acord pe scăderea cheltuielilor cu personalul din administrația publică și centrală.

Restanțierii la amenzi nu vor mai putea vinde sau cumpăra o casă

Potrivit ministrului Dezvoltării, noul proiect prevede reguli drastice pentru cei care nu își plătesc taxele locale și amenzile, și din acest motiv va fi schimbată legislația. Concret, cei care vor să cumpere sau să vândă un apartament sau o casă nu pot face acest lucru dacă nu-și achită taxele și impozitele locale, dar si amenzile. Este valabil și pentru cei care vor să vândă sau să cumpere o mașină. O altă modificare importantă: permisul de conducere suspendat va putea fi recuperat doar dacă sunt plătite amenzile și taxele locale la bugetul local. Mai mult, dacă șoferii nu-și achită amenzile rutiere în 90 de zile lucrătoare, li se suspendă automat permisul de conducere.

Cseke Attila(foto) a mai explicat că proiectul va fi definitivat în câteva zile și urmează să fie introdus în circuitul de avizare interministerial și apoi prezentat Guvernului spre adoptare. Ulterior se va intra în procedura de asumare a răspunderii prin Parlament.

Media de achitare în România e mult sub cea a Uniunii Europene

Cseke Attila spune că media de achitare a amenzilor în România este mult sub cea a Uniunii Europene, unde media de achitare a acestor amenzi este undeva la 90%. „La noi acest procent este 38% – 40%. Și aceste mecanisme din pachet vin să ajute plata acestor obligații, pentru că amenzile contravenționale trebuie să facă venit la bugetul autorități locale unde domiciliază contravenientul. (…) Pachetul vine cu mecanisme prin care scurtează aceste proceduri, astfel încât să încercăm să ajungem și noi acolo unde sunt toate statele membre ale Uniunii Europene”.

Întrebat când vor intra în vigoare aceste măsuri, Cseke Attila a mai spus că „nu există o dată fixă”. Declarațiile vin în urma agreării de către partenerii de guvernare a unui acord cu privire la „pachetul pe administrație, inclusiv cu privire la formulele care se vor aplica atât la central și la local” în 2026.

