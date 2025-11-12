Prima pagină » Actualitate » Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și AMENZILE. Românii ar putea rămâne cu apartamentele nevândute

Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și AMENZILE. Românii ar putea rămâne cu apartamentele nevândute

12 nov. 2025, 13:02, Actualitate
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și AMENZILE. Românii ar putea rămâne cu apartamentele nevândute
Amendă de până la 1.000 de lei pentru acești locatari români / sursă foto: colaj Envato

Coaliția de guvernare anunță măsuri mai aspre pentru românii care nu doresc să-și plătească taxele și amenzile. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, invocă faptul că acestea „răspund unei nevoi de echitate socială”. Marți, partidele din coaliție au ajuns la un acord privind reducerea cheltuielilor din administrația publică, în contextul pachetelor de austeritate impuse de Guvernul Bolojan.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri, la Digi24, că guvernanții pregătesc măsuri drastice pentru românii care nu-și plătesc taxele locale și amenzile.Anunțul vine după ce Coaliția a reușit să ajungă la un acord pe scăderea cheltuielilor cu personalul din administrația publică și centrală.

Restanțierii la amenzi nu vor mai putea vinde sau cumpăra o casă

Potrivit ministrului Dezvoltării, noul proiect prevede reguli drastice pentru cei care nu își plătesc taxele locale și amenzile, și din acest motiv va fi schimbată legislația. Concret, cei care vor să cumpere sau să vândă un apartament sau o casă nu pot face acest lucru dacă nu-și achită taxele și impozitele locale, dar si amenzile. Este valabil și pentru cei care vor să vândă sau să cumpere o mașină. O altă modificare importantă: permisul de conducere suspendat va putea fi recuperat doar dacă sunt plătite amenzile și taxele locale la bugetul local. Mai mult, dacă șoferii nu-și achită amenzile rutiere în 90 de zile lucrătoare, li se suspendă automat permisul de conducere.

Cseke Attila(foto) a mai explicat că proiectul va fi definitivat în câteva zile și urmează să fie introdus în circuitul de avizare interministerial și apoi prezentat Guvernului spre adoptare. Ulterior se va intra în procedura de asumare a răspunderii prin Parlament.

Media de achitare în România e mult sub cea a Uniunii Europene

Cseke Attila spune că media de achitare a amenzilor în România este mult sub cea a Uniunii Europene, unde media de achitare a acestor amenzi este undeva la 90%. La noi acest procent este 38% – 40%. Și aceste mecanisme din pachet vin să ajute plata acestor obligații, pentru că amenzile contravenționale trebuie să facă venit la bugetul autorități locale unde domiciliază contravenientul. (…) Pachetul vine cu mecanisme prin care scurtează aceste proceduri, astfel încât să încercăm să ajungem și noi acolo unde sunt toate statele membre ale Uniunii Europene.

Întrebat când vor intra în vigoare aceste măsuri, Cseke Attila a mai spus că „nu există o dată fixă”.  Declarațiile vin în urma agreării de către partenerii de guvernare a unui acord cu privire la „pachetul pe administrație, inclusiv cu privire la formulele care se vor aplica atât la central și la local” în 2026.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Amendă de până la 1.160 de lei pentru șoferi, după un simplu control în trafic. Ce arată regula din Codul Rutier și când se aplică

Citește și

INEDIT Cel mai în vârstă angajat din lume trăiește în Iași: „O să intru în Cartea Recordurilor”
13:42
Cel mai în vârstă angajat din lume trăiește în Iași: „O să intru în Cartea Recordurilor”
NEWS ALERT La întrebarea Gândul, Nicușor Dan recunoaște că o altă promisiune din campanie nu a fost îndeplinită: „Banii din campanie încă nu au fost donați spre cauze civice. O să mai dureze”
13:15
La întrebarea Gândul, Nicușor Dan recunoaște că o altă promisiune din campanie nu a fost îndeplinită: „Banii din campanie încă nu au fost donați spre cauze civice. O să mai dureze”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan provoacă tensiuni înalte în Sistem, după scandalul cu magistrații. Ce se va întâmpla cu pensiile din MAI, Apărare și Servicii
12:48
Nicușor Dan provoacă tensiuni înalte în Sistem, după scandalul cu magistrații. Ce se va întâmpla cu pensiile din MAI, Apărare și Servicii
POLITICĂ Șeful Curții Supreme, Lia Savonea, propune un „acord pentru Justiție”, înaintea întâlnirii cu Nicușor Dan”
12:48
Șeful Curții Supreme, Lia Savonea, propune un „acord pentru Justiție”, înaintea întâlnirii cu Nicușor Dan”
EXTERNE Trump vede „o foarte mare victorie” a republicanilor în bătălia pentru închiderea „SHUTDOWN-ului” bugetar care a paralizat America
12:44
Trump vede „o foarte mare victorie” a republicanilor în bătălia pentru închiderea „SHUTDOWN-ului” bugetar care a paralizat America
Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Digi24
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Tratamenul letal al tăcerii. Despre oamenii care pedepsesc prin lipsa comunicării
EXTERNE Papa Leon este un adevărat cinefil. Suveranul Pontif a dezvăluit care sunt filmele sale preferate din toate timpurile
13:38
Papa Leon este un adevărat cinefil. Suveranul Pontif a dezvăluit care sunt filmele sale preferate din toate timpurile
ANALIZĂ Veștile proaste ale zilei vin de la Institutul Național de Statistică: prețurile cresc în continuare. Gândul prezintă cele mai mari scumpiri
13:28
Veștile proaste ale zilei vin de la Institutul Național de Statistică: prețurile cresc în continuare. Gândul prezintă cele mai mari scumpiri
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Daniel Băluţă vrea să extindă Bucureştiul dacă ajunge primar
13:12
Daniel Băluţă vrea să extindă Bucureştiul dacă ajunge primar
EXTERNE Achiziție online bizară. O femeie din Marea Britanie a cumpărat un ou, iar acum a ajuns să crească o pasăre înaltă de 1,8 metri
12:50
Achiziție online bizară. O femeie din Marea Britanie a cumpărat un ou, iar acum a ajuns să crească o pasăre înaltă de 1,8 metri
EXTERNE Johnny Depp revine pe marile ecrane. Actorul a primit primul său rol de la scandalul de violență domestică din 2022. Ce personaj celebru va interpreta
12:48
Johnny Depp revine pe marile ecrane. Actorul a primit primul său rol de la scandalul de violență domestică din 2022. Ce personaj celebru va interpreta
ULTIMA ORĂ A fost votată “LEGEA NORDIS” care modifică AVANSUL MINIM pentru ACHIZIȚIA de locuințe. Ce problemă rezolvă și cum e văzută de experții imobiliari
12:35
A fost votată “LEGEA NORDIS” care modifică AVANSUL MINIM pentru ACHIZIȚIA de locuințe. Ce problemă rezolvă și cum e văzută de experții imobiliari