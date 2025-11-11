În plin scandal pe salariul minim, Curtea de Justiție decide că Uniunea Europeană nu poate interveni în stabilirea salariilor țărilor membre

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că Uniunea Europeană nu poate interveni direct în stabilirea salariilor din statele membre și nu poate impune criterii obligatorii pentru calcularea sau actualizarea salariului minim. Decizia vine în contextul în care, la noi, singurul consens la care s-a ajuns în privința salariului minim, este majorarea tichetelor de masă de la 40 la 50 de lei.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis anularea a două articole care impuneau statelor membre anumite criterii pentru stabilirea și actualizarea salariului minim legal, dar și interdicția de a reduce salariul minim atunci când acesta este indexat automat.

Decizia CJUE

După analizarea conținutului directivei, Curtea a constatat că următoarele două situații depășesc competențele legislative ale Uniunii:

Prevederea care impunea statelor membre cu salarii minime legale să aplice o serie de criterii obligatorii atunci când stabilesc și actualizează aceste salarii. Curtea a considerat că acest lucru reprezintă o formă de armonizare forțată, echivalentă cu o intervenție directă în determinarea nivelului salariilor.

Regula care interzicea scăderea salariului minim în cazurile în care legislația națională prevede un mecanism automat de indexare. Curtea a apreciat că și această interdicție reprezintă o ingerință nepermisă în competența statelor.

Salariul minim în România

România încă așteaptă o decizie concretă pe tema salariului minim. Singurul consens la care s-a ajuns între Sindicate și Patronate este majorarea tichetelor de masă de la 40 de lei, la 50 de lei.

Coaliția a analizat mai multe variante a creșterii salariului minim. Sursele Gândul indică minim 3 scenarii de lucru:

47% din salariul mediu brut (4.314 lei);

50% din salariul mediu brut (4.590 lei);

52% din salariul mediu brut (4.773 lei);

România a transpus în legislație, în luna februarie a acestui an, directiva europeană privind salariile minime adecvate. Potrivit acesteia, salariul minim trebuie să reprezinte 50% din salariul mediu brut și să permită lucrătorilor trai decent.

