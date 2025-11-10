Prima pagină » Actualitate » Amendă de până la 1.160 de lei pentru șoferi, după un simplu control în trafic. Ce arată regula din Codul Rutier și când se aplică

10 nov. 2025, 09:44, Actualitate
Amendă de până la 1.160 de lei pentru șoferi, după un simplu control în trafic

Șoferilor li se poate aplica o amendă de până la 1.160 de lei, după un simplu control în trafic. În condițiile în care nu respectă legislația în vigoare, conducătorii auto pot fi sancționați drastic. O regulă din Codul Rutier arată că, în funcție de gravitatea situației, șoferii pot rămâne și fără plăcuțele de înmatriculare.

Neprezentarea documentelor la controlul poliției poate să atragă sancțiuni pentru conducătorii auto. Șoferii pot primi amenzi cuprinse între 580 și 1.160 de lei, în condițiile în care nu prezintă actele necesare în fața agenților, la controlul în trafic. De pildă, dacă șoferul este oprit de un echipaj de poliție, iar acesta nu prezintă certificatul de înmatriculare al mașinii sau permisul de conducere, atunci poate primi 8 puncte de penalizare, potrivit Art. 101.

Amenzi pentru șoferii care nu prezintă documentele solicitate la controlul în trafic

De altfel, pe lângă amendă, conducătorul auto poate rămâne fie fără plăcuțele de înmatriculare, fie se dispune suspendarea înmatriculării vehiculului, dacă nu deține poliță RCA. Potrivit legislației în vigoare, conducătorul auto trebuie să aibă asupra lui permisul de conducere de fiecare dată când se află la volan. Prin intermediul lui, șoferul dovedește agentului rutier dreptul de a circula, arată romaniatv.net.

Deși pentru unii dintre șoferi ar putea fi o provocare de a rămâne la zi cu documentele auto, alții nu dețin asupra lor toate actele, atunci când pornesc la drum. Astfel, în cazul unui control în trafic, există o probabilitate ca șoferul în cauză să ajungă sancționat deoarece nu are documentele solicitate asupra sa.

De reținut faptul că în momentul în care un șofer acumulează 15 puncte de penalizare, permisul auto este suspendat automat. Punctele de penalizare rămân pe permis pentru 6 luni de la data când a fost aplicată sanțiunea, apoi se anulează individual.

