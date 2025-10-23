ProMotor dă drumul unui nou episod din seria „Podcast cu Prioritate”, ajuns deja la numărul 84. Luni, de la ora 12:00, pe canalul YouTube ProMotor România, Luci Popa îl are invitat pe Matei Albulescu, un personaj care a transformat motociclismul din pasiune într-un mod de viață.

Podcastul, realizat cu sprijinul Bilbor și Sanador, promite o discuție autentică despre ce înseamnă să îți schimbi complet direcția profesională și să-ți urmezi visul.

Înainte de a deveni instructor certificat BMW Motorrad (on-road & off-road) și fondator al școlii RideX – Motorcycle Riding Experience, Matei Albulescu a avut o carieră solidă în mediul corporativ. A fost director în cadrul Porsche România, colaborând îndeaproape cu mărcile Volkswagen și Audi. În jurul anului 2014, a decis să renunțe la birou și să-și construiască propria afacere dedicată pregătirii motocicliștilor, de la începători până la avansați.

Cum arată o viață trăită pe două roți

În emisiunea moderată de Luci Popa, se vorbește despre tot ce ține de lumea moto, de la trainingurile care fac diferența în siguranță și atitudine, până la cum se citește o curbă corect și ce observă un instructor bun la un cursant.

Discuția atinge și teme mai personale: prima pasiune a lui Matei Albulescu, mașina sau motocicleta, experiențele pe două roți prin lume, locurile în care și-ar fi dorit să rămână, ce îl enervează în trafic, dar și amintiri emoționante cu tatăl său, regretatul actor Mircea Albulescu, inclusiv povestea primei curse la care au participat împreună.

Episodul #84 din „Podcast cu Prioritate” este o invitație la reflecție și aventură, o lecție despre curaj, disciplină și bucuria drumului. ProMotor îi așteaptă pe toți pasionații de moto și auto să urmărească emisiunea luni, 27 octombrie, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România.