Studiu observațional! „Carnivorii” au mai multe șanse ca vegetarienii să trăiască până la 100 ani

Oamenii care nu consumă carne ar putea avea o probabilitate mai mică decât persoanele care consumă carne să ajungă la vârsta de 100 de ani, conform unui studiu recent. Dar, aceste descoperiri sunt mai complexe decât se pare la prima vedere.

Cercetarea a urmărit peste 5.000 de adulți chinezi cu vârsta de 80 de ani și peste, care au participat la Sondajul Longitudinal Chinez privind Longevitatea Sănătoasă, un studiu reprezentativ la nivel național care a început în 1998. Până în 2018, cei care au urmat diete care nu conțin carne aveau o probabilitate mai mică de a deveni centenari în comparație cu persoanele care consumă carne, publică Science alert.

La prima vedere, acest lucru pare să contrazică decenii de cercetări care arată că dietele bazate pe plante sunt bune pentru sănătate. Dietele vegetariene, de exemplu, au fost asociate în mod constant cu riscuri mai mici de boli de inimă și accident vascular cerebral, diabet de tip 2 și obezitate. Aceste beneficii provin parțial dintr-un aport mai mare de fibre și un consum mai mic de grăsimi saturate.

Nevoile organismului tău se schimbă pe măsură ce îmbătrânești

Acest studiu s-a concentrat pe adulții cu vârsta de 80 de ani și peste, ale căror nevoi nutriționale diferă semnificativ de cele ale tinerilor. Pe măsură ce îmbătrânim, schimbările fiziologice modifică atât cantitatea de alimente pe care o consumăm, cât și nutrienții de care avem nevoie. Consumul de energie scade, în timp ce masa musculară, densitatea osoasă și pofta de mâncare scad adesea. Aceste schimbări cresc riscul de malnutriție și fragilitate.

Majoritatea dovezilor privind beneficiile pentru sănătate ale dietelor care exclud carnea provin din studii efectuate pe adulți mai tineri, mai degrabă decât pe populații mai în vârstă, fragile. Unele cercetări sugerează că persoanele în vârstă, care nu consumă carne, se confruntă cu un risc mai mare de fracturi din cauza aportului redus de calciu și proteine.

În viața de zi cu zi, prioritățile nutriționale se schimbă. În loc să se concentreze pe prevenirea bolilor pe termen lung, obiectivul devine menținerea masei musculare, prevenirea pierderii în greutate și asigurarea faptului că fiecare îmbucătură oferă o cantitate suficientă de nutrienți.

Provocările nutriționale ale vârstei înaintate

Prin urmare, concluziile studiului ar putea reflecta provocările nutriționale ale vârstei înaintate, mai degrabă decât orice probleme inerente dietelor bazate pe plante. Este esențial ca acest lucru să nu diminueze beneficiile bine stabilite pentru sănătate ale acestor diete pentru adulții mai tineri și mai sănătoși.

Un detaliu crucial: probabilitatea mai mică de a atinge 100 de ani în rândul persoanelor care nu consumă carne a fost observată doar la participanții subponderali. Nu s-a constatat o astfel de asociere la adulții în vârstă cu o greutate sănătoasă. Sub ponderalitatea la vârste înaintate este deja puternic legată de riscuri crescute de fragilitate și deces. Prin urmare, greutatea corporală pare a fi un factor cheie în explicarea acestor descoperiri.

Un studiu observațional!

De asemenea, merită să ne amintim că acesta a fost un studiu observațional, ceea ce înseamnă că prezintă asocieri mai degrabă decât cauză-efect. Doar pentru că două lucruri apar împreună nu înseamnă că unul îl provoacă pe celălalt.

Constatările se aliniază, de asemenea, cu așa-numitul „paradox al obezității” la îmbătrânire, unde o greutate corporală ușor mai mare este adesea asociată cu o supraviețuire mai bună la o vârstă mai înaintată.

În special, probabilitatea redusă de a atinge 100 de ani, observată în rândul persoanelor care nu consumă carne, nu a fost evidentă la cele care au inclus în dietele lor pește, lactate sau ouă. Aceste alimente oferă nutrienți esențiali pentru menținerea sănătății musculare și osoase, inclusiv proteine de înaltă calitate, vitamina B12, calciu și vitamina D.

Adulții în vârstă care au urmat aceste diete aveau la fel de multe șanse să trăiască până la 100 de ani ca și cei care consumă carne. Cercetătorii au sugerat că includerea unor cantități modeste de alimente de origine animală poate ajuta la prevenirea subnutriției și a pierderii masei musculare slabe la vârste foarte înaintate, comparativ cu dietele strict bazate pe plante.

Ce înseamnă acest lucru pentru o îmbătrânire sănătoasă

În loc să ne concentrăm asupra faptului dacă o dietă este universal mai bună decât alta, mesajul cheie este că nutriția ar trebui adaptată etapei vieții. Nevoile energetice scad odată cu vârsta (din cauza scăderii cheltuielilor energetice în repaus), dar cerințele unor nutrienți cresc.

Adulții în vârstă încă necesită proteine, vitamina B12, calciu și vitamina D adecvate – în special pentru a păstra masa musculară și a preveni fragilitatea. La vârsta adultă, prevenirea malnutriției și a pierderii în greutate devine adesea mai importantă decât prevenirea bolilor cronice pe termen lung.

Dietele pe bază de plante pot fi în continuare alegeri sănătoase, dar pot necesita o planificare atentă și, în unele cazuri, suplimentare pentru a asigura un nivel nutrițional adecvat, în special la o vârstă mai înaintată.

Concluzia este că nevoile noastre nutriționale la 90 de ani pot arăta foarte diferit de cele de la 50 de ani, iar sfaturile dietetice ar trebui să reflecte aceste schimbări de-a lungul vieții. Ceea ce funcționează pentru tine acum ar putea necesita ajustări pe măsură ce îmbătrânești – și acest lucru este perfect normal.

Studiul a fost prezentat de Chloe Casey, lector universitar în Nutriție și Comportament, Universitatea Bournemouth

