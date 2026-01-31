Alertă în Ucraina. Curentul a căzut în toată țara în război. Probleme și peste Prut

În dimineața zilei de 31 ianuarie, între sistemele energetice ale României, Republicii Moldova și Ucrainei a avut loc o avaerie tehnologică, cu oprirea simultană a rețelelor electrice. Aceasta a provocat o pană de curent în cascadă.

„Astăzi, la ora 10:42, a avut loc o întrerupere tehnologică, oprind simultan linia de 400 kV dintre rețelele electrice din România și Moldova și linia de 750 kV dintre părțile de vest și centrale ale Ucrainei”, a declarat ministrul Energiei al Ucrainei, Denis Șmîhal.

Potrivit ministrului, incidentul a dus la o întrerupere în cascadă a rețelei electrice din Ucraina și la activarea sistemelor automate de protecție în stațiile electrice. De asemenea, blocurile centralelor nucleare au fost descărcate.

În prezent, în Kiev, precum și în regiunile Kiev, Jîtomir și Harkov, au fost aplicate programe speciale de întreruperi de urgență.

Reacția lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a ascultat deja rapoartele premierului Iulia Svîrîdenko și ale ministrului Energiei, Denis Șmîhal privind situația de urgență din sistemul energetic al Ucrainei.

„Toate măsurile necesare la nivelul rețelei electrice ucrainene sunt în vigoare, iar lucrările de restabilire sunt în desfășurare. Scopul este stabilizarea situației în cel mai scurt timp”, a scris Zelenski pe Telegram.

Blackout în Republica Moldova

Problemele din rețeaua electrică a Ucrainei au dus la oprirea de urgență a sistemului energetic al Republicii Moldova, sâmbătă, a anunțat Ministerul Energiei din Republica Moldova. Mai multe detalii AICI.

Tensiunea a scăzut pe o linie electrică, dar curentul a fost deja restabilit în unele așezări, a precizat ministerul pe Telegram.

Atacurile rusești care utilizează drone, rachete balistice și rachete de croazieră de la începutul anului au afectat sever infrastructura energetică a Kievului, care se confruntă cu cea mai dificilă iarnă de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei din urmă cu aproape patru ani; pe de altă parte, Zelenski a criticat vineri administrația orașului Kiev pentru modul în care gestionează problemele cu încălzirea și alimentarea cu curent electric în capitală.

Operatorul metroului din Kiev a anunțat sâmbătă că metroul a fost închis temporar din cauza penuriei de electricitate.

Foto: Mediafax

