Rogobete anunță calendarul deschiderii centrelor pentru marii arși din Timișoara și Târgu Mureș. În ce stadiu se află lucrările de construcție

Centrele pentru marii arși din orașele Timișoara și Târgu Mureș ar putea primi primii pacienți la începutul anului viitor, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Lucrările și instalarea echipamentelor au fost finalizate la Timișoara, iar la Târgu Mureș stadiul este similar.

La București, lucrările la primul centru pentru marii arși pentru copii din România continuă, fiind în desfășurare amenajările interioare. Rogobete a precizat că la Timișoara construcția și instalarea echipamentelor au fost încheiate. În prezent, autoritățile derulează procedurile pentru achiziția și montarea echipamentelor medicale, a precizat Alexandru Rogobete, arată Mediafax.

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„La centrul de la Timișoara este finalizată construcția și instalarea echipamentelor funcționale. Prin echipamente funcționale înțelegem sistemele de gaze medicale, de climatizare, de sterilizare a aerului, de epurare a aerului din sălile de operație și așa mai departe, iar în prezent suntem în procedură de licitație și instalare a echipamentelor medicale”, a declarat ministrul Sănătății.

La Târgu Mureș, stadiul lucrărilor este similar celui de la Timișoara. La București, unde se construiește centrul pentru copiii cu arsuri grave, continuă amenajările interioare.

„La Târgu Mureș, situația este aproximativ identică cu cea de la Timișoara iar la București, primul și singurul centru de arși grav pentru copii din România, lucrările sunt avansate în sensul în care se lucrează la amenajările interioare”, a spus Rogobete.

Operaționalizarea centrelor a fost întârziată de blocarea fondurilor necesare achiziției echipamentelor medicale. Pentru finalizarea proiectelor, Ministerul Sănătății a suplimentat bugetul alocat prin Banca Mondială.

Proiectul celor 3 centre pentru marii arși a fost inițiat acum 11 ani

Azi, 30 octombrie 2026, se împlinesc 11 ani de la tragedia din Colectiv. La 11 ani de la incendiul din club, România nu are încă un centru funcțional pentru marii arși. Rogobete a fost întrebat de ce proiectele nu au fost finalizate, deși între timp s-au succedat mai mulți miniștri ai Sănătății.

Rogobete a afirmat că proiectul celor trei centre pentru marii arși a fost inițiat în 2015 și aprobat de Banca Mondială în 2016, dar era blocat când a preluat ministerul, în noiembrie 2021. El susține că a reluat licitațiile și a deblocat lucrările, iar în trei ani au fost construite două centre și au fost deschise alte 22 de șantiere pentru spitale noi.

„Proiectul pentru construcția celor trei centre de arși prin Banca Mondială a început ca idee de proiect în anul 2015. Documentele au fost, mă rog, înaintate și a aprobat proiectul Banca Mondială în 2016. În 2021, când am venit la Ministerul Sănătății, în noiembrie 2021, după mandatele colegilor de la PNL și USR, am găsit aceste trei proiecte complet blocate. Am reluat licitațiile, am deblocat proiectele și prima cupă de pământ, de exemplu, la Timișoara, a fost dată în 4 iunie 2024. Eu nu vă pot spune de ce în 11 ani nu s-au făcut. Eu pot să vă spun că de când sunt la Ministerul Sănătății, în doar trei ani de zile, au fost construite două centre de arși grav, unul pentru copii și alte 22 de șantiere de spitale noi”, a declarat Alexandru Rogobete.

Întrebat dacă lipsa unui centru funcțional pentru marii arși, la 11 ani de la Colectiv, reprezintă un eșec al clasei politice, Rogobete a pus situația pe seama lipsei de viziune și de asumare administrativă.

Sursă foto: Mediafax Foto