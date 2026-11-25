Petrișor Peiu a criticat raportul Letta privind competitivitatea României, dar și reacția clasei politice. Reacția senatorului AUR vine după ce a fost prezentat ieri, la BNR, raportul Assessing Romania’s Competitiveness – A 2027-2035 Strategic Outlook, realizat de Jacques Delors Institute împreună cu HorizonX. Raportul este realizat sub coordonarea fostului prim-ministru italian Enrico Letta.

Petrișor Peiu a criticat prezentarea raportului privind competitivitatea României pentru perioada 2027-2035, susținând că documentul a fost elaborat în străinătate, nu de oficialii români. Senatorul AUR a acuzat clasa politică de lipsă de inițiativă și a criticat discursurile despre educație, cercetare și energie.

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„Ieri, într-o atmosferă festivistă demnă de anii 80, protipendada țării a aplaudat frenetic prezentarea raportului „Assessing Romania’s Competitiveness. A 2027–2035 Strategic Outlook”, realizat de Institutul Jacques Delors şi HorizonX, sub coordonarea fostului prim-ministru italian Enrico Letta, la iniţiativa DDD Foundation. Pe românește spus, clasa conducătoare a României din ultimii 37 de ani a luat act despre un soi de proiect de țară întocmit într-un birou aflat la mii de kilometri depărtare de niște oameni care nu au nimic în comun cu realitatea românească. Nu a fost nimeni suficient de onest să recunoască un fapt banal: niciun oficial român, plătit cu sume uriașe, nu s-a învrednicit să scrie aceste câteva pagini despre țara noastră. Exportul, venind din străinătate a fost primit cu recunoștință de așa-zisa „elită”. Cam oxidată elită, dar alta nu avem. Discursuri de anii 50 ale matusalemicului guvernator al băncii centrale și ale celui mai anost și prăfuit premier din ultimele decenii. Te uitai la ei și nu-ți venea să crezi cum vorbesc despre educație și cercetare unii care mențin cea mai mică finanțare din UE pentru aceste domenii de 30 ani. Sau cum dădeau doct din cap ascultând pasajele despre energie tocmai cei care au făcut praf acest domeniu. Spectacol a fost și să-l auzi pe eternul guvernator vorbind cu încredere despre cel mai mic sistem bancar din UE păstorit de el de aproape 40 de ani! Atât s-a putut, atât poate așa-zisa clasa politică: lozinci și mimetism!”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.

Ce arată raportul Letta?

Raportul coordonat de fostul premier italian Enrico Letta propune o strategie de competitivitate pentru România, în perioada 2027-2035, bazată pe 4 direcții de reformă. Documentul recomandă o coaliție națională pentru inovare și identifică 6 sectoare prioritare, printre care IT-ul, agricultura și turismul.

„România are nevoie de o strategie naţională integrată de competitivitate pentru perioada 2027-2035, susţinută de un consens politic şi instituţional pe termen lung, care să promoveze «un nou model de dezvoltare bazat pe inovare» şi să evite scenariile de stagnare sau regres economic”, arată într-un comunicat de presă Dialogue for Democracy and Development Southeast Europe Foundation (DDD Foundation).

Raportul recomandă creșterea productivității, investiții în inovare și consolidarea instituțiilor pentru schimbarea modelului economic. Dacă reformele încep în 2027, România ar putea deveni până în 2035 un hub regional pentru energie, inovare și industrii cu valoare adăugată ridicată. Raportul a fost prezentat la BNR, în prezența premierului Luca Niculescu și a fostului premier italian Enrico Letta. Luca Niculescu a anunțat formarea unei echipe de economiști care va elabora strategia de competitivitate a României, pornind de la recomandările documentului.

Strategia prevede modernizarea administrației și digitalizarea serviciilor publice, alături de reforme fiscale pentru atragerea investițiilor private. Un alt obiectiv este dezvoltarea infrastructurii energetice, prin investiții în rețele, producție și stocare, pentru reducerea costurilor și creșterea securității energetice. Raportul subliniază și importanța investițiilor în educație, cercetare și formare profesională. Totodată, recomandă creșterea ocupării și valorificarea experienței românilor din diaspora.

Cele 4 scenarii pentru România sunt:

„Steady Progress, Shrinking Base”. Scenariul prevede continuarea creșterii economice, susținută de investiții, modernizarea industriei și dezvoltarea infrastructurii. Progresul ar fi limitat de scăderea forței de muncă, diferențele regionale și valoarea adăugată redusă a economiei.

Scenariul prevede continuarea creșterii economice, susținută de investiții, modernizarea industriei și dezvoltarea infrastructurii. Progresul ar fi limitat de scăderea forței de muncă, diferențele regionale și valoarea adăugată redusă a economiei. „The Guarded Plateau”. Scenariul avertizează asupra unei creșteri economice limitate de presiunile fiscale și de riscurile de securitate din regiunea Mării Negre.

Scenariul avertizează asupra unei creșteri economice limitate de presiunile fiscale și de riscurile de securitate din regiunea Mării Negre. „Ruin After the Exit”. Scenariul descrie un posibil declin economic sever, provocat de crize fiscale, instituții slăbite și instabilitate politică, în cazul unei eventuale ieșiri a României din Uniunea Europeană.

Scenariul descrie un posibil declin economic sever, provocat de crize fiscale, instituții slăbite și instabilitate politică, în cazul unei eventuale ieșiri a României din Uniunea Europeană. „Rewired Network Nation”. Prevede transformarea României într-o economie mai competitivă și inovatoare. Schimbarea ar urma să fie susținută de reforme instituționale, investiții în cercetare și valorificarea talentelor și a legăturilor cu diaspora.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto