Autoritățile din Libia au anunțat, în noaptea de marți spre miercuri, că doi militari libieni au murit în urma unor atacuri desfășurate pe 22 noiembrie împotriva unor nave rusești în portul Benghazi. Atacul a fost revendicat, la începutul acestei săptămâni, de Ucraina.

Așa numita Armată Națională Libiană (LNA) i-a identificat pe cei doi ca fiind Al-Taher Abdullah al-Sadiq și locotenentul Ali Mohammed al-Said, precizând că aceștia au fost răniți în atacul de duminică seara și în exploziile ulterioare de la bordul navei vizate și că au decedat marți.

Comandamentul General al LNA s-a angajat să riposteze la momentul și în locul pe care le va alege, afirmând că va continua să apere suveranitatea și securitatea Libiei.

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Potrivit Al Jazeera, Libia este divizată între un guvern recunoscut de Organizația Națiunilor Unite, cu sediul în capitala Tripoli, și o administrație paralelă cu sediul în orașul Benghazi din estul țării, susținută de comandantul militar renegat Khalifa Haftar. Tabăra lui Haftar menține de mai mulți ani legături strânse, atât militare, cât și strategice, cu Rusia. Armată Națională Libiană (LNA) este forța militară care controlează estul Libiei (inclusiv orașul Benghazi) și este condusă de Khalifa Haftar.

Astfel, guvernul libian cu sediul în estul țării a depus o plângere la Adunarea Generală a ONU și la Consiliul de Securitate, solicitând o anchetă internațională cu privire la aceste atacuri.

Guvernul de Unitate Națională, cu sediul la Tripoli și recunoscut la nivel internațional, a condamnat, la rândul său, atacurile. Acesta a cerut explicații din partea Ucrainei, respingând utilizarea teritoriului și a apelor libiene pentru operațiuni militare străine, pe fondul temerilor că Libia ar putea deveni un nou front în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Reacția Kremlinului

Kremlinul consideră că este normal ca libienii să dorească să riposteze împotriva Ucrainei după moartea celor doi soldați libieni.

Kremlinul a declarat că orice guvern ar dori să riposteze la o încercare de a pune la cale un atentat la viața militarilor săi.

Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe a declarat marți că atacul asupra unei nave militare rusești și a unui cargou în apele libiene, din acest weekend, a constituit un act de legitimă apărare, ca răspuns la criticile formulate de guvernul de la Tripoli.

Volodimir Zelenski a confirmat, luni, că Ucraina a scufundat o corvetă navală rusă, „Merkury”, într-un port libian, folosind șapte drone maritime de producție ucraineană, incident în urma căruia 10 persoane au fost rănite. Aceasta ar fi avut la bord un elicopter Ka-27. De asemenea, forțele Ucrainei au lovit, tot duminică, nava de marfă MV „Angara”, pe care Rusia o folosea pentru transportul de arme, în apropierea portului libian Benghazi, a afirmat liderul de la Kiev.

Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noel Barrot, a declarat miercuri că Ucraina și-a exercitat „dreptul absolut la autoapărare” prin atacarea navelor rusești în apele teritoriale libiene.

„Să ne punem în locul lor. Ce am face noi dacă am fi bombardați zi și noapte de un inamic – un invadator? Ei bine, ne-am apăra și, într-un anumit sens, ne-am exercita dreptul absolut la autoapărare. Exact asta fac ucrainenii”, a declarat Barrot pentru postul public francez TF1.