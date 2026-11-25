Marian Godină a făcut obiectul unui control ANAF, în urma unei sesizări. Fostul polițist susține că inspectorii fiscali i-au cerut explicații pentru o încasare de peste 300.000 de lei, din 2024, pe care nu ar fi declarat-o.

În realitate, spune Godină, suma reprezenta un credit ipotecar contractat pe 30 de ani pentru achiziționarea unui apartament. Într-o postare amplă pe Facebook, Marian Godină a dezvăluit că, în ultima perioadă, a devenit ținta unui val de reclamații adresate mai multor instituții ale statului. Mai mult, acesta susține că au fost făcute presiuni inclusiv asupra firmelor cu care are contracte de colaborare.

”Prețul pe care îl plătesc pentru ceea ce scriu și cuum am aflat că nu am declarat la ANAF peste 300.000 de lei într-un an. Deși sunt mulți care mă acuză că sunt „omul sistemului”, constat cu o oarecare doză de amuzament că sunt mult mai puricat de sistem decât autoproclamații „luptători antisistem” care fac „laifuri” toată ziua fără să fie deranjați de nimeni, deși, culmea, ei se plâng că trăiesc în dictatură. De ceva vreme sunt reclamat aproape non-stop, pe unde se mai poate. IGPR, ANI, Parchet, CNCD, ANAF, IPJ Brașov. Se fac sesizări către diverse instituții ale statului, se trimit e-mailuri firmelor cu care colaborez, se caută prin postările mele de acum câțiva ani, în speranța că se va găsi ceva care să-mi creeze probleme.

Un politician chiar a sunat la o firmă și a încercat să intimideze, pe motiv că au o colaborare cu mine. Alaltăieri am fost sunat de către o inspectoare a ANAF, care mi-a comunicat, foarte amabil, că fac obiectul unui control inopinat, în urma unei sesizări. L-am sunat pe contabil și mi-a zis că e prima dată în viața lui când aude de așa ceva, de un control ANAF la o persoană fizică”, a spus Godină pe pagina sa de Facebook.

Marian Godină: ”Nu mi-a venit să cred când am auzit”

Fostul polițist mai spune că a fost la ANAF pentru a da explicațiile care i-au fost solicitate legate de veniturile sale obținute din rețelele sociale.

”Ieri am fost la ANAF și am dat explicațiile solicitate cu privire la toate veniturile pe care le obțin din Facebook, Google și Patreon. Toate aceste venituri au fost declarate încă din primul an în care le-am realizat și am plătit pentru ele impozitele și contribuțiile aferente. La virgulă. Cu două zecimale chiar. Totuși, mi s-a comunicat că sunt diferențe mari între veniturile încasate și cele declarate. Adică aș fi încasat mult mai mult decât am declarat.

Nu mi-a venit să cred când am auzit, eu cu mâna mea am stat de fiecare dată și am calculat toate sumele, luate direct din aplicația bancară, adunate lună cu lună, cu două zecimale. Ba chiar am declarat o sumă fără să o încasez, dintr-un contract barter în care am primit niște produse, nu bani. Am plătit impozit pentru valoarea produselor, fără să încasez vreun leu”, a mai scris Marian Godină.

Godină susține că și-a declarat toate veniturile obținute din activitatea desfășurată în mediul online și că a achitat impozitele și contribuțiile aferente. Cu toate acestea, inspectorii fiscali i-ar fi semnalat diferențe importante între sumele încasate și cele declarate.

”Așadar, inspectoarea mi-a arătat pe o fișă că în 2024 aveam o încasare de peste 300 de mii de lei pe care nu o declarasem. Asta nu putea fi o greșeală de calcul, în mod clar. Dar de unde naiba să încasez peste 300.000 de lei? Erau încasați într-o singură zi. M-am uitat la dată. Și mi-am dat seama imediat despre ce e vorba. Nimeni nu uită când face un credit ipotecar pe 30 de ani pentru un apartament. „Păi ăsta e creditul meu ipotecar” am exclamat, ușor nervos. Apoi am intrat în aplicația bancară, am băgat data și mi-a apărut „acordare credit”. Le-am arătat doamnelor. La fel era și în alți ani, în care credite de nevoi personale apăreau acolo ca venituri.

În final, a rămas o singură sumă nelămurită. Pentru că era în plus. Cea de pe produse. Deși nu apărea încasare, era declarată de mine și plătisem impozit pentru ea. Erau tare mirate. Probabil că-s singurul prostan care declară așa ceva”, a mai scris fostul polițist pe pagina sa de Facebook.

Banii pentru mâncarea comandată de colegi și cadoul de la soție, pe masa inspectorilor ANAF

Printre tranzacțiile analizate de inspectorii fiscali s-ar fi numărat inclusiv transferuri de câte 50 de lei, primite de la colegii pentru care Godină achitase comenzi de mâncare, dar și o sumă de 500 de lei primită de la soția sa.

”M-au amuzat sume de 50 de lei trimise de colegi de câteva ori când comandasem de pe Glovo și plătisem eu cu cardul, iar acum se aflau pe masa ANAF, în timp ce scria în dreptul lor „POTOL”. Sau o sumă de 500 de lei de la Georgiana în dreptul căreia scria „Iatz ceva frumos”. Măcar am văzut cum apar acolo toate tranzacțiile și am mai învățat ceva.

Aaa, mai era o sumă care apărea de la o firmă de anvelope. Juram că nu am colaborat niciodată cu ei. Apoi mi-am amintit că am cumpărat anvelope prin 2022 de la ei și mi-au dat un voucher de vreo 200 de lei cadou că era o promoție. Apărea și suma aia acolo. Până la urmă oamenii își fac treaba, așa cum o fac.

Ceea ce mă deranjează însă este că trebuie să-mi consum timpul și energia cu toate aceste lucruri. Timp pe care aș putea să-l petrec cu familia mea, să-l dedic scrisului sau să fac ceva productiv”, a mai spus Godină.

”Acesta pare să fie prețul pe care trebuie să-l plătesc pentru faptul că am ales să scriu întotdeauna ceea ce gândesc”

Marian Godină și-a încheiat postarea spunând că acesta este prețul pe care îl plătește pentru că spune mereu ceea ce gândește.

”Dar acesta pare să fie prețul pe care trebuie să-l plătesc pentru faptul că am ales să scriu întotdeauna ceea ce gândesc. Mi-ar fi fost infinit mi ușor să mă rezum la postări amuzante, la poze din vacanțe, la filmulețe cu animale și la reclame. Să nu deranjez pe nimeni, să nu critic pe nimeni și să-mi văd liniștit de viață. Probabil că aș fi câștigat chiar mai mulți bani și aș fi avut mult mai puține bătăi de cap. Doar că nu aș mai fi fost eu. Și până la urmă tocmai asta mi-a adus notorietatea.

În astfel de momente îmi dau seama cât de importantă este pentru mine comunitatea de pe Patreon.

De altfel, asta îi deranjează cel mai tare pe cei care mă reclamă peste tot. Le stă în gât când văd că eu o duc chiar mai bine de când mi-am dat demisia. Ei își dorsc mult să mă vădă că o duc rău, că-s sărac lipit. Și nu se simt bine să vadă că sunt oameni care se abonează la canalul meu de Patreon sau, mai nou, devin abonați contra cost pe pagina mea de Facebook.

Faptul că o parte dintre veniturile mele provine direct de la cititorii mei îmi oferă o libertate pe care o prețuiesc enorm. Nu trebuie să mă gândesc de fiecare dată când scriu ceva dacă nu cumva deranjez vreun partener comercial sau dacă nu cumva cineva va trimite încă un e-mail unei firme cu care colaborez. Voi, cei de aici, contribuiți la independența mea mai mult decât vă imaginați și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Cât despre cei care mă reclamă, cred că vor avea în continuare destul de multă treabă. Pentru că nu am de gând să mă opresc din scris si nici din deranjat. Vă las în comentarii unde vă puteți abona la canalul meu, iar dacă vor fi abonați noi înseamnă că va trebui din nou să le mulțumesc pentru reclamații. Asta o să doară rău”, a încheiat Marian Godină.