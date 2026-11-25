Traficul feroviar dintre Regatul Unit și Franța este perturbat, în prezent, de o grevă „neprevăzută” declanșată la Eurostar, operatorul trenurilor de mare viteză care asigură legătura dintre Marea Britanie și Europa continentală prin Tunelul Canalului Mânecii. Compania îi îndeamnă pe clienți să „nu se prezinte la gară”, transmite Le Pariseien.

„Traficul feroviar al Eurostar este „puternic perturbat” în această dimineață de miercuri între Paris și Londra, mai multe trenuri fiind anulate din cauza unei „greve neprevăzute”, au anunțat reprezentanții Eurostar. „Anulările de astăzi se datorează unei greve neprevăzute”, a scris Eurostar pe contul său de X, ca răspuns la comentariul unei utilizatoare, adăugând că „traficul este afectat în ambele sensuri”, între Paris și Londra.

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Trenurile programate să plece din Londra la ora 7:01 și 8:01 au fost anulate, la fel ca și cele cu plecare din Paris, programate la ora 7:37, 8:39 și 9:10.

„Rugăm clienții ale căror trenuri au fost anulate să nu se prezinte la gară, deoarece nu vor putea călători”, a precizat Eurostar într-un comunicat. „O rambursare integrală” este posibilă

Clienții vizați vor putea, în conformitate cu politica comercială a companiei, „să își modifice călătoria pentru o altă dată sau să obțină o rambursare integrală”, a precizat Eurostar, care „își cere scuze clienților pentru neplăcerile cauzate”.

Potrivit rapoartelor BFMTV, angajații Eurostar au intrat în grevă în această miercuri, 25 noiembrie, pentru a solicita majorări salariale, a căror valoare exactă nu este cunoscută în acest moment.

Conform informațiilor publicate pe site-ul operatorului feroviar, protestul afectează în special activitatea din Gara de Nord din Paris (Gare du Nord), dar și din Gara Bruxelles-Midi, provocând întârzieri și pe rutele din capitala Belgiei. Pe lângă legătura sa istorică și exclusivă dintre Paris și Londra prin Tunelul Canalului Mânecii (inaugurat la 14 noiembrie 1994), Eurostar — companie deținută în proporție de 55,75% de SNCF Voyageurs — operează rute și către Țările de Jos și Germania, unele dintre aceste curse înregistrând, de asemenea, întârzieri miercuri dimineață.