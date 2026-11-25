După ce a fost declarat incompatibil de ANI, într-o speță în care ar fi întocmit o expertiză tehnică judiciară, în perioada în care se afla în primul său mandat de parlamentar, Radu Miruță reacționează din nou furibund și acuză Agenția că ar lua decizii care se contrazic.

„Dacă refuzi să faci expertiza, ești amendat. Dacă o faci, așa cum legea spune clar că ai voie, după ce ANI îți spune și ea că ai voie, tot ANI care te-a instigat să o faci, spune invers, că ești incompatibil. Fără lege, doar pentru că unii pot. Asta mi s-a întâmplat, cu documente. Căutând prin e-mailuri după expertizele făcute de-a lungul timpului, am găsit absurdul absurdului. În 2022, când eram deputat, am scris Tribunalului Bihor că nu mai am PFA activ fiindcă e incompatibilitate cu demnitatea de parlamentar, că altă firmă nu am, că n-am prin ce să încasez onorariul, am refuzat expertiza și am cerut să fiu înlocuit dintr-o expertiză. Răspunsul: amendă de 3.000 de lei pentru că n-am depus expertiza din care cerusem să mă retrag. Am contestat. Contestația a fost respinsă, iar pe deasupra am mai plătit 200 de lei cheltuieli de judecată”, a scrsi Radu Miruță pe pagina sa de Facebook.

Mai departe, fostul ministru al Apărării acuză ANI că s-ar contrazice în reguli și decizii.

Radu Miruță: „Birocrația m-a sufocat de tot”

„Trei luni mai târziu, într-un alt dosar, la Judecătoria Pitești, n-am depus inițial expertiza în care fusesem numit. Văzând că nu o depun, instanța a revenit cu o adresă imperativă: dacă nu o depun, mă amendează (a doua poză). După ce luasem cu puțin timp înainte amenda, după ce ANI mi-a spus ca pot sa o fac fiindcă e legal, am făcut-o. Gratis. N-am încasat niciun leu pentru ea. Decât alta amendă de 3000 RON, mai bine fac gratis.

Iar acum, pentru expertiza pe care instanța m-a obligat să o fac sub amenințarea amenzii la 3 luni după ce tocmai luasem o amendă de 3000 RON pentru că nu îmi fusese acceptat refuzul de a face expertiza, și pentru care n-am luat bani, ANI îmi deschide procedură de incompatibilitate. Și face asta după ce tot ANI îmi comunica oficial, înainte aceste cazuri, ca am voie sa fac expertiza ca deputat.

Nu m-am retras inițial în tabloul experților pentru că a fi expert judiciar e o calificare permisă de lege, obținută în nume propriu pe baza diplomei de doctorat, fără legătură cu vreo firmă. Am renunțat la PFA tocmai ca să nu încasez nimic cât sunt deputat, iar ANI mi-a confirmat că e legal. Niciodată nu mi-am pus problema să nu fac exertize, pe unele le-am făcut, pe unele le-am refuzat, la unele am răspuns, la unele n-am apucat. Când birocrația asta m-a sufocat de tot, am renunțat și la ele.

Merg în instanță cu documente oficiale. Hârtiile si legea spun povestea mai bine decât mine. Dar dacă asta i se poate întâmpla unui deputat, cu documente și avocat, mă întreb câți oameni obișnuiți au fost prinși la fel între două instituții și n-au avut cui să spună”, a mai scris Miruță.

Radu Miruță, declarat incompatibil de ANI

Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a declarat incompatibil pe deputatul USR Radu Miruță, fost ministru al Apărării. Cazul are legătură cu o expertiză tehnică judiciară pe care acesta ar fi realizat-o și ar fi încasat-o în anul 2023, în timp ce exercita primul mandat de parlamentar.

Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, inspectorii de integritate l-au înștiințat oficial pe Radu Miruță cu privire la constatarea incompatibilității. Deputatul poate contesta raportul ANI în instanță. Contactat de Gândul, Radu Miruță afirmă că nu a primit o notificare din partea ANI. Ulterior, a susținut că este vorba de „o ticăloşie politică”.