A fost scandal la dezbaterea moțiunii simple împotriva lui Alexandru Rogobete. Fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu, și actualul ministru al Sănătății și-au aruncat replici acide. Criticat de reprezentanții USR pentru postările sale de pe Facebook, Rogobete a intrat pe paginile de social media ale miniștrilor USR Diana Buzoianu și Radu Miruță și a prezentat numărul postărilor publicate de aceștia pe paginile personale și pe cele ale ministerelor, în timpul mandatelor.

Rogobete a numărat postările publicate de Buzoianu și Miruță în timpul mandatelor de miniștri

USR l-a criticat pe Rogobete pentru activitatea sa pe rețelele de socializare. Inclusiv astăzi, partidul condus de Dominic Fritz a publicat un mesaj ironic la adresa ministrului:

„ATENȚIE! Azi, ministrul Rogobete va lipsi câteva ore de pe Facebook! Are moțiune la Camera Deputaților”, a transmis USR.

Ministrul Sănătății nu a rămas indiferent la criticile partidului și a răspuns astăzi prin ironii la adresa Dianei Buzoianu și a lui Radu Miruță, în timpul dezbaterii moțiunii simple.

”Sunt criticat de unii că am prea multe postări pe Facebook. E interesant, nu? Haideți să vă spun eu puțin cine mă critică. Doamna ministra Mediului, căreia i-am numărat postările, așa cum mi le-ați numărat și voi mie. În aceste zile vi le-am numărat și eu vouă, doar ca să arăt cât sunteți de ipocriți.

Ministra Mediului: 918 postări, plus alte peste 400 pe pagina Ministerului Mediului. Deci, în total, peste 1.400 de postări pe toate cele trei platforme, doar despre ea. Cam asta făcea doamna Buzoianu.

Dacă e să mă întorc mai departe la lumina din fruntea Ministerului Apărării, adică domnul Miruță, am văzut pe impresă acum că e incompatibil, a avut și el peste 1.600 de postări. Diferența între postările mele și ale voastre este că eu, prin acele postări, anunț oamenii ce se întâmplă în sistemul de sănătate.

Nu mă filmez în pantaloni scurți la metrou, nu mă filmez când adun sticlele de plastic din birou, nu mă filmez când îmi caut cei trei centimetri prin Dunăre.

Și, doamna Buzoianu, să vă aduc aminte cum regizați filmările cu mașinile de gunoi care veneau exact când veneați dumneavoastră? Cred că nu doriți asta. Doamna Diana „Scandal” Buzoianu îmi cere aici demisia.

Păi, doamna ministră, până nu demult ați avut o moțiune simplă și dumneavoastră, când ați lăsat județul Prahova câteva săptămâni bune de Crăciun fără apă, printre care erau și cinci spitale. Nu-mi aduc aminte să vă fi dat demisia. De unde atâta ipocrizie, doamna ministră?”, a transmis Rogobete.