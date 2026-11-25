Luca Niculescu a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, după ce moțiunea simplă împotriva ministrului Alexandru Rogobete a fost adoptată. Premierul a punctat că respectă dreptul democratic al parlamentarilor de a iniția moțiuni împotriva membrilor Guvernului și a transmis că obiectivul său este ca pacienții români să fie tratați în condiții cât mai bune în spitale și să aibă acces la tratamente și la medicamente.

Niculescu: ”Vom continua investițiile în modernizarea și dotarea unităților sanitare, pentru că românii au nevoie de un sistem de sănătate în care să aibă încredere”

Camera Deputaților a dezbătut miercuri, 25 noiembrie, moțiunea simplă inițiată de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Parlamentarii celor două formațiuni i-au reproșat acestuia modul în care gestionează sistemul sanitar și au invocat probleme precum lipsa unor medicamente, întârzierile la plata concediilor medicale și blocajele în derularea investițiilor prin PNRR. Moțiunea simplă a fost adoptată cu 154 de voturi pentru și 91 împotrivă.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Niculescu a subliniat importanța rezolvării problemelor din sistemul de sănătate și a transmis că va sprijini toate eforturile pe care Rogobete le face pentru a crește calitatea serviciilor medicale și a tratamentelor necesare pacienților.

”Respect dreptul democratic al parlamentarilor de a iniția moțiuni împotriva membrilor Guvernului, precum și opiniile lor politice.

Atât Guvernul, cât și partidele din Opoziție sunt preocupate de problemele din sănătate, iar eforturile noastre trebuie orientate către soluții.

Ca prim-ministru, obiectivul meu este ca pacienții români să fie tratați în condiții cât mai bune în spitale și să aibă acces la tratamente și la medicamente. În ultimii ani s-au acumulat multe probleme, iar constrângerile bugetare și-au pus amprenta și asupra domeniului medical.

De aceea, la rectificarea bugetară am alocat o finanțare consistentă pentru sănătate, ca să asigurăm continuitatea serviciilor medicale. Ieri, în ședința de Guvern, am aprobat printr-o ordonanță de urgență un mecanism care permite redistribuirea economiilor bugetare pentru acoperirea obligațiilor de plată, inclusiv pentru finanțarea serviciilor medicale și a medicamentelor.

Vom continua investițiile în modernizarea și dotarea unităților sanitare, pentru că românii au nevoie de un sistem de sănătate în care să aibă încredere.