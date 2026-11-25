Gigi Becali, fost deputat AUR, în prezent neafiliat, s-a prezentat astăzi în Parlament și a ținut primul său discurs, așa după cum chiar el a precizat.

Becali și-a dorit să voteze împotriva moțiunii simple împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Robobete, care s-a dezbătut azi în Parlament, însă și-a uitat cartela acasă. Așadar, patronul clubului FCSB, a ținut primul său discurs în Parlamentul României.

Gigi Becali și-a început discursul salutând președintele ședinței și pe colegii săi, iar a apoi a continuat, în stilul său caracteristic, evlavios-umoristic. Patronul FCSB a precizat că le oferă un sfat parlamentarilor din ”înțelepciunea vârstei”, apoi a comentat decizia fostei minitre a Mediului, Diana Buzoianu, de a ”dărâma o biserică”. Mai mult, Gigi Becali le-a spus, de la tribuna Parlamentului, celor de la USR, să nu se mire că ”îi numește sataniști”.

”Bună ziua! Vă salut, domnule președinte, și domnilor colegi. Este prima dată când iau cuvântul, pentru că am uitat cartela de vot și vreau să votez împotriva moțiunii.

Dar… dar pentru… dar pentru că așa a fost să fie, vreau să vă dau un sfat, din înțelepciunea vârstei…”, a spus Gigi Becali, însă discursul său a fost întrerupt de gălăgia din Parlament. A fost nevoie de intervenția președintelui de ședință ca Becali să mai poată vorbi în fața plenului.

”Doamna deputată Buzoianu, ați dărâmat o biserică! Așa că nu vă minunați când vă numesc pe USR sataniști. Să fiți sănătoși!”, a încheiat latifundiarul din Pipera, făcându-și cruce la final.

Moțiunea simplă împotriva ministrului Alexandru Rogobete a trecut

Deputaţii au adoptat, miercuri, moţiunea simplă depusă de PNL şi USR împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, intitulată ”Un pacient nu poate înghiţi un tabel. Un spital nu se construieşte cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumaţi-vă eşecul politic!”.

Moţiunea simplă a fost adoptată cu 154 de voturi ”pentru”, 91 de voturi ”împotrivă” şi 17 abţineri, dar nu implică plecarea din Guvern a lui Alexandru Rogobete.