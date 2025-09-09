Medici de familie români, convinși să se mute în Franța: primesc prime de instalare uriașe, scutiri de taxe și locuințe gratuite

În vreme ce zeci de mii de români nu au un medic de familie, specialiștii pleacă în alte țări. Mulți medici de familie s-au stabilit în Franța, conviși de primele de instalare uriașe, scutirile de taxe și locuințele gratuite. La noi, responsabilii nu au nicio strategie pentru a păstra doctorii în sistem.

În România sunt 174 de localități fără medic de familie, iar în Franța, 151 de zone sunt declarate roșii, adică lipsite de personal medical. Ne confruntăm, practic, cu aceeași criză de doctori, doar că francezii au gândit beneficii care să-i atragă pe medici să se mute la ei. De pildă, bonus de instalare de 50.000 de euro, scutire de impozit timp de cinci ani, chiria cabinetului gratuită, apoi redusă, plus locuință. Pe Ovidu Puf, medic de familie din Arad, asemenea ofertă l-a convins. De la 1 octombrie va profesa în Saint Germain de la Coudre, un sat francez cu o mie de locuitori, care, de șase ani nu a mai avut medic de familie. De bucurie, primarul de acolo l-a așteptat cu un mic dejun local, iar cabinetul pe care l-a primit este nou și modern.

„Ne-au pus la dispoziție o locuință, atât pentru mine, cât și pentru familia mea, sunt preocupați de a-i găsi familiei mele un loc de muncă, pentru soția mea și un loc de integrare la școală pentru fetiță, un bonus de instalare care se repetă în primul an și în al doilea an de 25.000 de euro.

Radu Lupescu este medic anestezist într-un spital din Strasbourg, decorat de președintele Emmanuel Macron pentru activitatea din timpul pandemiei.

„Sistemul în Franța este mai puțin piramidal”.

Statisticile arată că 20% dintre medicii străini care profesează în Franța sunt români. Inclusiv în presa franceză găsim numeroase articole despre românii care s-au mutat în zonele roșii. La noi, din cei peste 10.000 de medici care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, doar o treime se află la sate.

La Beclean, o comună din județul Brașov, nu mai este medic de familie de trei ani. Cabinet există, dar stă gol. Și chiar dacă situația este gravă, nu avem nici măcar o strategie la nivel de țară. Unul din cinci medici de familie de la noi are peste 70 de ani, potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, conform Știrile Pro TV.

