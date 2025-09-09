Prima pagină » Actualitate » Medici de familie români, convinși să se mute în Franța: primesc prime de instalare uriașe, scutiri de taxe și locuințe gratuite

Medici de familie români, convinși să se mute în Franța: primesc prime de instalare uriașe, scutiri de taxe și locuințe gratuite

09 sept. 2025, 21:04, Actualitate
Medici de familie români, convinși să se mute în Franța: primesc prime de instalare uriașe, scutiri de taxe și locuințe gratuite

În vreme ce zeci de mii de români nu au un medic de familie, specialiștii pleacă în alte țări. Mulți medici de familie s-au stabilit în Franța, conviși de primele de instalare uriașe, scutirile de taxe și locuințele gratuite. La noi, responsabilii nu au nicio strategie pentru a păstra doctorii în sistem.

În România sunt 174 de localități fără medic de familie, iar în Franța, 151 de zone sunt declarate roșii, adică lipsite de personal medical. Ne confruntăm, practic, cu aceeași criză de doctori, doar că francezii au gândit beneficii care să-i atragă pe medici să se mute la ei. De pildă, bonus de instalare de 50.000 de euro, scutire de impozit timp de cinci ani, chiria cabinetului gratuită, apoi redusă, plus locuință. Pe Ovidu Puf, medic de familie din Arad, asemenea ofertă l-a convins. De la 1 octombrie va profesa în Saint Germain de la Coudre, un sat francez cu o mie de locuitori, care, de șase ani nu a mai avut medic de familie. De bucurie, primarul de acolo l-a așteptat cu un mic dejun local, iar cabinetul pe care l-a primit este nou și modern.

Ne-au pus la dispoziție o locuință, atât pentru mine, cât și pentru familia mea, sunt preocupați de a-i găsi familiei mele un loc de muncă, pentru soția mea și un loc de integrare la școală pentru fetiță, un bonus de instalare care se repetă în primul an și în al doilea an de 25.000 de euro.

Radu Lupescu este medic anestezist într-un spital din Strasbourg, decorat de președintele Emmanuel Macron pentru activitatea din timpul pandemiei.

Sistemul în Franța este mai puțin piramidal”.

Statisticile arată că 20% dintre medicii străini care profesează în Franța sunt români. Inclusiv în presa franceză găsim numeroase articole despre românii care s-au mutat în zonele roșii. La noi, din cei peste 10.000 de medici care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, doar o treime se află la sate.

La Beclean, o comună din județul Brașov, nu mai este medic de familie de trei ani. Cabinet există, dar stă gol. Și chiar dacă situația este gravă, nu avem nici măcar o strategie la nivel de țară. Unul din cinci medici de familie de la noi are peste 70 de ani, potrivit Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, conform Știrile Pro TV.

Autorul recomandă:

Ministrul Sănătății vrea trimită MEDICI de familie în spitalele de urgență. 70% dintre cazuri nu sunt urgențe reale

PETRECERI în toată regula în Franța după căderea Guvernului Bayrou. Participanții susțin mișcarea Blocăm totul

Citește și

ACTUALITATE Oamenii refuză să bea apă din Lacul Meledic, județul Buzău, și fac scut în fața intențiilor autorităților de a o capta pentru satele lovite de secetă
22:33
Oamenii refuză să bea apă din Lacul Meledic, județul Buzău, și fac scut în fața intențiilor autorităților de a o capta pentru satele lovite de secetă
ACTUALITATE Patrick André de Hillerin, după ce Liiceanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Moise: „Cât costă o odă de la Liiceanu?”
22:03
Patrick André de Hillerin, după ce Liiceanu l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Moise: „Cât costă o odă de la Liiceanu?”
ACTUALITATE Producție record de varză în România. Prețul a scăzut mult, dar clienții nu se grăbesc să o cumpere
21:25
Producție record de varză în România. Prețul a scăzut mult, dar clienții nu se grăbesc să o cumpere
EXTERNE Prim-ministrul Nepalului a demisionat în urma degenerării protestelor generației Z, cauzate de interzicerea rețelelor de socializare
21:08
Prim-ministrul Nepalului a demisionat în urma degenerării protestelor generației Z, cauzate de interzicerea rețelelor de socializare
ACTUALITATE Leguma pe care să nu o așezi lângă cartofi. Se vor strica foarte repede
20:18
Leguma pe care să nu o așezi lângă cartofi. Se vor strica foarte repede
ACTUALITATE Scenariu de film în Gorj. Bărbat dispărut în urmă cu 20 de ani, pe care familia l-a crezut mort, a reapărut. Copiii au primit semn de la el: o amendă
19:39
Scenariu de film în Gorj. Bărbat dispărut în urmă cu 20 de ani, pe care familia l-a crezut mort, a reapărut. Copiii au primit semn de la el: o amendă
Mediafax
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Delia, schimbare radicală: artista vrea să devină mamă! 'Când i-am văzut pe…
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Rusia aplică „rețeta Ucraina” împotriva Finlandei. Aceleași minciuni, aceleași amenințări – doar ținta s-a schimbat
Mediafax
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Click
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care românii se temeau: Trebuie să creștem vârsta de pensionare
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
StirileKanalD
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din București! Pompierii intervin cu 11 autospeciale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Sensul giratoriu 2025: Este legal să mergi înainte dacă te afli pe banda 2? Cine are prioritate în „rotundă”
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Evz.ro
Primele echipe eliminate de la Asia Express. N-au mai putut rezista
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de școală
RadioImpuls
VIDEO WOW! Emilia Ghinescu a apărut așa și internetul a luat foc. Apariția interpretei de muzică populară este de-a dreptul hipnotizantă. Vezi IMAGINILE care au înnebunit fanii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
Două fosile de pterozaur cu aripi rupte rezolvă un mister vechi de secole
VIDEO Adrian Năstase: „USR-ul are anumite ținte, dar nu vor reuși să-și ducă la capăt politica de distrugere a fibrei naționale”
22:25
Adrian Năstase: „USR-ul are anumite ținte, dar nu vor reuși să-și ducă la capăt politica de distrugere a fibrei naționale”
POLITICĂ Moșteanu susține declarația lui Bolojan legată de majorarea vârstei de pensionare. „6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie”
22:24
Moșteanu susține declarația lui Bolojan legată de majorarea vârstei de pensionare. „6.000 de cadre din Armata română ar putea să iasă mâine la pensie”
TEHNOLOGIE iPhone 17, un smartphone „subțire” de criză. Cât costă și ce noutăți tehnice aduce | Au fost anunțate și AirPods Pro 3 și Apple Watch Series 11
22:12
iPhone 17, un smartphone „subțire” de criză. Cât costă și ce noutăți tehnice aduce | Au fost anunțate și AirPods Pro 3 și Apple Watch Series 11
SĂNĂTATE Rogobete: 43 de dosare pentru tratament în străinătate, aflate pe lista de așteptare, vor primi finanțare
22:05
Rogobete: 43 de dosare pentru tratament în străinătate, aflate pe lista de așteptare, vor primi finanțare
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 10 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
TEHNOLOGIE Apple A LANSAT noua generație de telefoane în seara asta, sub presiunea tarifelor lui Trump
21:53
Apple A LANSAT noua generație de telefoane în seara asta, sub presiunea tarifelor lui Trump