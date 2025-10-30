Prima pagină » Actualitate » Medicul Streinu-Cercel vine cu un avertisment: „Gripa nu e o răceală! Vaccinați-vă copiii”

Medicul Streinu-Cercel vine cu un avertisment: „Gripa nu e o răceală! Vaccinați-vă copiii”

În pragul sezonului rece, Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru Sănătate din Senatul României, a tras un semnal de alarmă: gripa nu este o răceală simplă de sezon, ci o problemă gravă de sănătate publică, care poate afecta întreaga familie.

„Gripa este o boală gravă, cu complicații și impact asupra întregii familii. Prevenția prin vaccinare are cel mai bun randament, mai ales la copii”, a spus Streinu-Cercel, în contextul Zilei Mondiale de Prevenire a Gripei.

Medicul Streinu-Cercel îndeamnă părinții să își vaccineze copiii

Decizie importantă: Comisia de vaccinare din Statele Unite nu mai recomandă vaccinul anti-Covid adulților

Medicul afirmă faptul că imunizarea este prima linie de apărare împotriva virusului gripa. „Pentru fiecare șapte copii vaccinați se previne un caz de gripă. Apelul este clar: vaccinați-vă, vaccinați-vă, vaccinați-vă!”, a adăugat acesta.

România are în prezent una dintre cele mai scăzute rate de vaccinare pediatrică din Europa – doar 2,5% dintre copiii cu vârste între 2 și 19 ani sunt imunizați antigripal. Medicii avertizează că, fără o schimbare de abordare, fiecare sezon gripal va continua să genereze costuri mari și presiune asupra spitalelor.

Inițiativa „Viitor fără Gripă” – lansată recent la Parlament – aduce la aceeași masă specialiști din sănătate, educație și societatea civilă, cu scopul de a crește gradul de informare și de a transforma vaccinarea antigripală a copiilor într-un reflex de prevenție național.

„Copiii sunt scutul de protecție al familiei. Când ei sunt vaccinați, sunt protejați și părinții, și bunicii. Prevenția înseamnă sănătate, școală, economie și viață”, a încheiat Streinu-Cercel.

