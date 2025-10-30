Medicul Streinu-Cercel vine cu un avertisment: „Gripa nu e o răceală! Vaccinați-vă copiii”

În pragul sezonului rece, Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei pentru Sănătate din Senatul României, a tras un semnal de alarmă: gripa nu este o răceală simplă de sezon, ci o problemă gravă de sănătate publică, care poate afecta întreaga familie.

„Gripa este o boală gravă, cu complicații și impact asupra întregii familii. Prevenția prin vaccinare are cel mai bun randament, mai ales la copii”, a spus Streinu-Cercel, în contextul Zilei Mondiale de Prevenire a Gripei.

Medicul Streinu-Cercel îndeamnă părinții să își vaccineze copiii

Medicul afirmă faptul că imunizarea este prima linie de apărare împotriva virusului gripa. „Pentru fiecare șapte copii vaccinați se previne un caz de gripă. Apelul este clar: vaccinați-vă, vaccinați-vă, vaccinați-vă!”, a adăugat acesta.

România are în prezent una dintre cele mai scăzute rate de vaccinare pediatrică din Europa – doar 2,5% dintre copiii cu vârste între 2 și 19 ani sunt imunizați antigripal. Medicii avertizează că, fără o schimbare de abordare, fiecare sezon gripal va continua să genereze costuri mari și presiune asupra spitalelor.

Inițiativa „Viitor fără Gripă” – lansată recent la Parlament – aduce la aceeași masă specialiști din sănătate, educație și societatea civilă, cu scopul de a crește gradul de informare și de a transforma vaccinarea antigripală a copiilor într-un reflex de prevenție național.

„Copiii sunt scutul de protecție al familiei. Când ei sunt vaccinați, sunt protejați și părinții, și bunicii. Prevenția înseamnă sănătate, școală, economie și viață”, a încheiat Streinu-Cercel.

Recomandările autorului: