Melania Trump amenință cu un PROCES de 1.000.000.000 de dolari împotriva lui Hunter Biden în scandalul Epstein

Prima doamnă a SUA, Melania Trump, a amenințat că îl va da în judecată pe Hunter Biden pentru 1 miliard de dolari, după ce acesta a susținut că i-ar fi fost prezentată soțului ei de către Jeffrey Epstein. Avocații Melaniei califică afirmația drept „falsă și defăimătoare”, iar fiul lui Biden este somat să își retragă declarațiile.

Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, a reacționat dur după ce Hunter Biden, fiul fostului lider de la Casa Albă Joe Biden, a afirmat într-un interviu că ar fi fost prezentată lui Donald Trump de către agresorul sexual Jeffrey Epstein.

Potrivit BBC, citat de Mediafax, prima doamnă cere daune de peste 1 miliard de dolari și a trimis deja o notificare oficială prin avocați.

„Afirmația este falsă, denigratoare, defăimătoare și incendiară”, au transmis reprezentanții legali ai Melaniei Trump, care s-a căsătorit cu actualul președinte în 2005.

De unde a plecat scandalul

Hunter Biden a făcut comentariile controversate la începutul lunii, într-un interviu acordat cineastului Andrew Callaghan, în care a criticat legăturile trecute ale lui Donald Trump cu Epstein.

Trump și Epstein au fost prieteni, însă relația s-ar fi deteriorat la începutul anilor 2000, după ce finanțatorul ar fi recrutat angajați ai spa-ului din clubul de golf al lui Trump din Florida.

În scrisoarea trimisă avocatului lui Hunter Biden, reprezentanții primei doamne cer retragerea afirmațiilor și scuze publice, acuzându-l pe Biden că are „un vast istoric de comercializare a numelor altora” și că a repetat acuzația „pentru a atrage atenția asupra sa”.

Mlania Trump susține că declarațiile i-au provocat „prejudicii financiare și de reputație copleșitoare”.

Hunter Biden a mai afirmat în interviu că documente nepublicate despre Epstein l-ar „implica” pe Donald Trump, acuzație pe care familia prezidențială o respinge categoric.