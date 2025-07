Trump, noi detalii despre relația cu Jeffrey Epstein: „A FURAT oameni care au lucrat pentru mine”

Președintele SUA Donald Trump le-a povestit reporterilor motivul pentru care a pus punct relației de prietenie cu controversatul Jeffrey Epstein.

Trump a declarat că l-a dat afară pe Epstein din clubul său privat din Florida, după ce Epstein a refuzat în mod repetat să îi asculte instrucțiunile și a angajat oameni care lucraseră pentru Trump.

Trump nu a precizat ce anume făceau acei angajați ai săi sau unde lucrau.

Anterior, Casa Albă a oferit o explicație diferită pentru finalul relației dintre Trump și Epstein.

Săptămâna trecută, Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, a declarat: „Adevărul este că președintele l-a dat afară din clubul său pentru că Epstein era un ciudat”.

Președintele SUA a vorbit despre Epstein în timp ce se afla la circuitul său de golf din Turnberry, în Scoția, după o întrevedere cu premierul britanic Keir Starmer.

Cei doi lideri au răspuns la întrebările jurnaliștilor americani și britanici.

Rugat să explice de ce relația cu Epstein s-a sfârșit, Trump a spus:

Apoi a explicat, spunând că a încetat să mai vorbească cu Epstein după ce acesta „a făcut ceva nepotrivit”.

În 2019, Trump a spus că Epstein fusese o prezență constantă la Palm Beach, dar că cei doi avuseseră o ceartă cu mult timp în urmă și că el nu mai vorbise cu Epstein de 15 ani.

Tot luni, Trump a negat că ar fi contribuit la o compilație de scrisori și desene pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a lui Epstein, un caz despre care a scris Wall Street Journal.

Wall Street Journal afirma că scrisoarea, despre care se crede că este de la Trump, include un desen al corpului unei femei.

Trump a mai spus că a refuzat invitația lui Epstein de a vizita o insulă privată deținută de finanțator.

„Nu am avut niciodată privilegiul de a merge pe insula lui și am refuzat, dar o mulțime de oameni din Palm Beach au fost invitați pe insula lui”, a spus Trump. „Într-unul dintre momentele mele foarte bune, am refuzat. Nu am vrut să merg pe insula lui.”