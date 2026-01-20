Gino Iorgulescu, surprins vizibil afectat de problemele grave cu fiul său, Mario. Primele imagini cu șeful LPF, după scandal

Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost surprins de ProSport în ipostaze ce trădează o stare evidentă de oboseală și apăsare, la scurt timp după interviul controversat acordat de fiul său, Mario Iorgulescu.

Gino Iorgulescu a fost fotografiat pe o stradă din Capitală, în timp ce se apropia de mașina personală. Acesta părea chinuit de gânduri și surmenat.

Îmbrăcat sobru și vizibil afectat, șeful LPF părea marcat de ecourile declarațiilor făcute de fiul său, care au reaprins un scandal cu implicații juridice și emoționale majore.

Mario Iorgulescu a făcut primele declarații după accidentul din 2019 care a fost soldat cu moartea lui Dani Vicol, la emisiunea „Dan Capatos Show” de la CANCAN.

Ultimii 6 ani au lăsat amprente puternice asupra familiei lui Mario Iorgulescu și a celei lui Dani Vicol, tânărul care a decedat în urma accidentului. În anul 2019, fiul lui Gino Iorgulescu, aflat sub influența substanțelor interzise, a urcat la volan și a provocat o tragedie. În noaptea de 8 septembrie 2019, Dani Vicol (24 ani) se întorcea de la o înmormântare, iar mașina pe care o conducea a fost lovită de bolidul lui Mario Iorgulescu.