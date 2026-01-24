Cum s-a îmbrăcat Mario Iorgulescu, în ziua interviului incendiar de la Dan Capatos Show: Imagini în premieră

Cancan.ro a prezentat imaginile în premieră cu Mario Iorgulescu, în ziua interviului controversat de la Dan Capatos Show. Cum a apărut fiul lui Gino Iorgulescu, la Milano.

Mario Iorgulescu, interviu-bombă la Dan Capatos

Mario Iorgulescu a surprins pe toată lumea după ce a acordat un interviu în super-exclusivitate la Dan Capatos Show, emisiune găzduită de Cancan.ro.

Au urmat apoi mai multe live-uri, pe Tik-Tok, care au stârnit tot la fel de multe discuții.

Dan Capatos a continuat seria interviurilor cu detalii incredibile despre tragedia în care a fost implicat fiul lui Gino Iorgulescu.

S-a îmbrăcat în haină de blană din vulpe polară

La Milano, în ziua interviului cu Dan Capatos, Mario a purtat o haină de blană din vulpe polară, plus vulpe argintie din colecția limitată Elis, realizată de designer-ul român Cătălin Botezatu.

Prețul unei asemenea haine este de 5.000 lei, adică 1.000 euro. Dincolo de haina de blană, Mario Iorgulescu a ales o ținută all black, cu pantaloni asimetrici și o bluză în aceeași nonculoare, scrie sursa citată.

