Mesajul de Paște al premierului Ilie Bolojan. Cu ce s-a diferențiat de cel al lui Nicușor Dan

Mesajul de Paște al premierului Ilie Bolojan. Cu ce s-a diferențiat de cel al lui Nicușor Dan

Premierul Ilie Bolojan le-a urat românilor, în ziua de Paști, să aibă parte de sărbători în liniște și pace. Acesta a transmis un mesaj simplu plin de însemnătate, spre deosebire de președintele Nicușor Dan care a postat un mesaj mai lung.

Mesajul premierului Ilie Bolojan de Paște

„Dragi români,
SĂRBĂTORI FERICITE!
Vă doresc să aveți parte de sărbători în pace și liniște, alături de cei dragi.
HRISTOS A ÎNVIAT!”, a scris premierul pe Facebook.

Ce mesaj a postat Nicușor Dan de Paște

Președintele Nicușor Dan a ales să posteze pe pagina sa de Facebook un mesaj mai amplu cu ocazia sărbătorilor Pascale. Iată ce a transmis:

„Hristos a Înviat!
Este certitudinea care ne reamintește în fiecare an de triumful speranței și puterea renașterii, momentul în care ne întoarcem la valorile care ne definesc – încrederea că putem mai mult, iubirea și bunătatea față de semeni.
Sărbătorile pascale ne găsesc anul acesta în vremuri marcate de incertitudini și crize severe, în care mulți dintre noi sunt preocupați în mod firesc de grija pentru ziua de mâine.
Vă îndemn să fim solidari nu doar în spiritul tradițiilor, ci și în fapte, sprijinindu-ne pe convingerea că binele are puterea de a schimba comunități și de a vindeca o societate.
Fie ca Lumina Învierii să ne aducă pacea sufletească de care avem nevoie pentru a merge înainte, oricât de anevoios ar părea uneori drumul.
Vă doresc sărbători senine, cu sănătate și oameni dragi alături!”
