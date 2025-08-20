Prima pagină » Actualitate » Mesajul transmis de ministrul Diana Buzoianu silvicultorilor: „ROMSILVA nu va mai fi vaca de muls pentru nimeni”

Luiza Dobrescu
20 aug. 2025, 13:25, Actualitate
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a ieșit public cu o declarație împotriva liderului sindical al ROMSILVA, Silviu Geană, pe care îl acuză că nu a lăsat-o să le spună protestatarilor mesajul despre reforma instituției. 

Sindicaliștii ROMSILVA au demarat miercuri un protest în fața Ministerului Mediului. Ministrul Diana Buzoianu a vrut să adreseze un mesaj celor prezenți, însă susține că nu a fost lăsată de liderul sindical Silviu Geană.

„S-a ținut agățat cu ghearele de microfon ca nu care cumva mesajul ministrului să ajungă la oameni. N-o să poată ascunde adevărul. Știu că în aceste zile manipulează”, transmite ministrul într-un live, pe facebook.

Diana Buzoianu a mai spus că, în ciuda manipulărilor din partea „”directorașilor” și „șefuților” ROMSILVA, are un scop nobil în ceea ce privește această instituție.

„Eu vreau să-i transform în niște oameni cu o misiune. 

Acesta este simbolul la care a ajuns Romsilva astăzi: niște așa-ziși liberi, niște directorași și niște șefuți care țin puterea strânsă-strânsă și încearcă să manipuleze. 

Oamenii de bună credință au nevoie de această reformă”, a mai spus ministrul, printre altele.

Pentru că n-a fost lăsată să le vorbească silvicultorilor, aceasta a găsit alte căi ca să le transmită ceea ce avea de spus. Diana Buzoianu a declarat ziariștilor prezenți care este mesajul care vrea să ajungă la toți:

„ROMSILVA nu va mai fi vaca de mult pentru nimeni. ROMSILVA nu va mai fi terenul  de joacă pentru partidele politice, pentru toți șmecherii care până acum și-au luat toate beneficiile posibile”, a transmis aceasta prin intermediul presei.

