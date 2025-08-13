Mesajul unei asistente a devenit viral: „Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideţi cât câştigă”

O asistentă medicală din Vâlcea a publicat pe Facebook un mesaj dur, care a fost preluat masiv pe rețelele sociale de colegi din sistemul sanitar, în care susține că numai cei care înțeleg realitatea unei ture de spital poate să decidă și nivelul de salarizare al asistentelor.

„Dacă nu aţi tras niciodată fermoarul la saci de cadavre într-o tură, nu ar trebui să decideţi cât câştigă asistentele. Dacă nu ai văzut niciodată o persoană sufocându-se de propriul sânge sau spută, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele. Dacă nu ai fost niciodată lovit şi lovit pentru că ai încercat să-ţi evaluezi pacientul, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele”, a scris asistenta medicală din Vâlcea pe Facebook.

De asemenea, aceasta este de părere că cei care nu au fost nevoiți să se uite în ochii unui pacient care imploră să fie lăsat să moară nu au dreptul să decidă cât anume câștigă o asistentă medicală.

„Dacă nu ai avut niciodată pe cineva care să te implore să nu-l laşi să moară, sau să-l laşi să moară, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele. Dacă nu a trebuit niciodată să priveşti în ochii celor dragi sau să îi ţii în braţe în timp ce ei se fărâmiţează când le spui despre moartea copilului lor, mamei, tatălui, surorii, mătuşii, bunicii, tatălui… nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele”, a mai scris asistenta medicală, mesajul acesteia fiind intens distribuit pe reţelele de socializare de oameni din sistem.

Asistenta mai face referire și la modul în care angajații din sistemul medical încearcă să–și protejeze familiile:

„Dacă nu ai spus niciodată familiei tale că tura ta este «bine» pentru a-i scuti de ceea ce ai văzut în acea zi, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele. Dacă nu ai simţit niciodată că se rup coastele de la resuscitarea membrului familiei cuiva, nu ar trebui să decizi cât câştigă asistentele”.

