O ofertă de nerefuzat. Salarii de mii de euro în Elveția pentru o calificare la îndemâna oricărui român

În Elveția, o companie caută acum persoane care să muncească într-un domeniu în care mulți români au experiență, oferind salarii greu de găsit în România și facilități complete. Jobul propus include un salariu atractiv de până la 3.600 de euro pe lună și cazare gratuită, alături de un program flexibil. Angajatorul subliniază, însă, încă de la început, că exigența este parte din cultura companiei.

Angajatorii caută șoferi de distribuție cu experiență și disciplină

„Alătură-te echipei noastre și contribuie la succesul nostru! Oferim un salariu competitiv și o mulțime de beneficii”, transmite compania pe o platformă de recrutare.

Este vorba despre un post de șofer de distribuție, care necesită permis de conducere categoria B și cel puțin doi ani de experiență. Responsabilitățile includ transportul mărfurilor și echipamentelor companiei către diverse locații din Elveția.

Angajatorul mai precizează următoarele cerințe:

Respectarea programului de livrări și a rutelor stabilite;

Întreținerea și curățenia vehiculului

Comunicarea eficientă cu echipa de logistică și cu clienții;

Respectarea normelor de siguranță și a regulilor de circulație;

Studii medii absolvite;

Persoană organizată, atentă, onestă și capabilă să lucreze cu termene fixe;

Cunoașterea unităților de măsură (kg, bucăți, cartoni etc.)

Experiența de până la 1 an în transportul de marfă alimentară constituie un avantaj;

Cunoașterea limbii italiene la nivel de bază este suficientă.

Angajatorul oferă cazare gratuită și se ocupă de actele necesare pentru angajare. În plus, „Suntem foarte exigenți, însă oferim un mediu de lucru flexibil și precis prin utilizarea platformei Odoo, care include gestionarea tichetelor, taskurilor, mesageriei și trasabilitatea completă a fiecărei acțiuni”, se mai arată în anunțul de recrutare.

Potrivit Secretariatului de Stat pentru Migrație (SEM), la 31 iulie 2025 erau înregistrați 43.942 cetățeni români, dintre care 39.654 aveau rezidență permanentă în Elveția. Cei mai mulți locuiesc în cantoanele Zürich (9.013), Aargau (4.036), Vaud (3.839), Berna (3.402) și St. Gallen (3.172).

În ceea ce privește vârsta, majoritatea românilor activi se încadrează între 18 și 64 de ani (32.787 persoane), urmați de copii între 0 și 17 ani (6.361) și seniori (506).

