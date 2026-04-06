METEO. Începe săptămâna cu temperaturi ridicate. Date de ultim moment. Cum va fi vremea de Paște

Administrația Națională de Meteorologie anunță cum va fi vremea pe parcursul Săptămânii Patimilor. Vom avea variații importante de temperatură, precipitații și intensificări ale vântului în mai multe regiuni. La munte, transmite ANM, va fi lapoviță, iar în unele zone chiar ninsoare.

Meteorologul Florinela Georgescu a declarat că vremea se va răci brusc începând de marți, 7 aprilie.

Cum va fi vremea la început de Săptămâna Mare

În intervalul 6 – 7 aprilie, ora 9:00, în țară, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei, cu maxime între 15 și 25 de grade. Cerul va fi variabil în vest și sud-vest, dar cu înnorări în celelalte zone. Vor fi ploi slabe pe arii restrânse ziua în Moldova, Maramureș, Crișana și Transilvania, iar noaptea în Moldova și Dobrogea.

La munte, la altitudini mari, în special în Carpații Orientali, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, mai ales pe timpul nopții.

Ploile vor avea caracter de aversă și, izolat, vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze mai mari în jumătatea de nord (în general 50-60 km/h), iar pe crestele montane rafalele vor depăși 80-90 km/h.

Temperaturile minime se vor încadra între -2 și 10 grade. Dimineața și noaptea, pe alocuri, va fi ceață și izolat brumă.

În București, vremea va fi caldă luni și marți. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult senin, iar noaptea vor apărea înnorări. Vântul va sufla în general moderat, cu rafale de 35-40 km/h. Temperatura maximă va fi de 22-23 de grade, iar minimă de 7-8 grade.

De când se răcește

Vremea se va răci începând de marți, 7 aprilie. Temperaturile vor scădea față de ziua anterioară și se vor situa în general în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi variabil, cu înnorări în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. Ziua vor fi ploi izolate în nord-est, iar în a doua parte a intervalului vor apărea precipitații predominant sub formă de ploaie în Moldova, Dobrogea și în estul Munteniei și al Transilvaniei. La munte vor predomina ninsorile, iar local se va depune un strat nou de zăpadă de 5-10 cm.

Temperaturile maxime vor fi între 8 și 19 grade, iar minimele între -3 și 7 grade. Izolat vor fi condiții de brumă.

În București, temperaturile vor scădea față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor multianuale. Cerul va avea înnorări, iar spre sfârșitul intervalului vor fi condiții de ploi slabe. Temperatura maximă va fi de 17-18 grade, iar minima de 2-5 grade.

„Începe procesul de răcire, un proces care va face ca vremea întreaga săptămână să fie una schimbătoare și cu precipitații, din păcate, sub formă de lapoviță și ninsoare, nu doar în zona montană Este posibil ca ploile slabe cantitativ să se transforme în lapoviță și ninsoare.

Deja în Moldova, și nu ar fi exclus ca pe arii foarte restrânse și în zone mai sudice ale țării, am putea vedea doi-trei fulgi sau măcar o precipitație mixtă, chiar și mâine noapte, și în zona Capitalei sau în apropiere de București. Nu este totuși un fenomen care să producă pagube deosebite, este doar un efect al răcirii accentuate a vremii, un proces care va dura pe parcursul săptămânii”, a afirmat Georgescu.

Vineri, 10 aprilie, va fi cel mai frig

Perioada 9 – 10 aprilie va fi caracterizată la nivelul întregii țări de valori termice sub normele specifice perioadei. Cerul va fi mai mult noros, pe arii relativ extinse va ploua, iar în nord, centru și est vor fi și precipitații mixte. La munte vor predomina ninsorile.

Temperaturile maxime vor fi între 4 și 15 grade, iar minimele între -5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 4 grade pe litoral.

În București, valorile termice se vor menține sub cele specifice perioadei, cu maxima în jurul a 12 grade și minima de 1-3 grade. Cerul va fi temporar noros, iar probabilitatea de ploaie va crește în a doua parte a zilei și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat.

„Vorbim despre o masă de aer de origine polară, care intră dinspre partea de nord-nord-est a țării noastre, și se va extinde deasupra întregului teritoriu. Durează acest episod cu vreme foarte rece pe întreaga durată a săptămânii, dar spre final va începe totuși o pătrundere de aer ceva mai caldă, asociată unui ciclon dinspre Mediterană.

Tocmai aceste schimbări foarte rapide fac ca vremea să fie foarte schimbătoare și urmează cam spre final, deci sâmbătă, duminică, să crească gradul de probabilitate pentru precipitații sub formă lichidă de această dată, dar cu cantități ceva mai importante

Este încă puțin cam devreme pentru vremea de Paște, iar incertitudinea este încă foarte mare. Totuși, trebuie mai degrabă să mergem pe ideea unei vremi cu temperaturi sub normalul acestei perioade și probabilitate mare de precipitații”, a conchis meteorologul ANM.

Pe ce dată vine vara în 2026, în București. Prima zi cu temperaturi +30 grade Celsius, potrivit meteorologilor Accuweather

Vara 2026, sub semnul extremelor: meteorologii trag un puternic semnal de alarmă în legătură cu fenomenul El Nino. Cum va fi vremea în iulie și august