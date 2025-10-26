Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o lună NOIEMBRIE neobișnuită în România. Cum va fi vremea în București

Meteorologii de la Accuweather au actualizat prognoza pentru luna noiembrie, iar veștile primite de la ei sunt cel puțin surprinzătoare. Se anunță zile cu temperaturi neobișnuite în România, inclusiv în București.

Potrivit sursei citate, vom avea parte de o perioadă cu temperaturi anormal de ridicate pentru această perioadă a anului.

Cum va fi vremea în noiembrie

În timp ce media multianuală a lunii noiembrie în România este de aproximativ 6-7 grade Celsius, prognoza pentru București, cel puțin, arată valori aproape duble.

Conform datelor actualizate de către specialiștii Accuweather, începutul lunii noiembrie va fi dominat de vreme blândă, cu maxime de 15-17 grade și cer mai mult senin. Și nopțile vor fi neobișnuit de calde pentru această perioadă, cu temperaturi pozitive până în jurul datei de 26.

La cum se prezintă datele, aceste valori sunt specifice mai degrabă începutului de toamnă, nicidecum pragului iernii.

După primele două săptămâni din noiembrie, temperaturile vor continua să rămână peste medie, cu maxime de 12-14 grade Celsius. Trecător, ar putea apărea și câteva episoade de ploaie.

Schimbarea vremii se va produce abia spre finalul lunii, când aerul rece va pătrunde treptat în sudul României, indică meteorologii. În București, maximele vor scădea până la 6 grade, iar minimele vor trece de pragul înghețului, -2, -3 grade.

Când va ninge în București

Potrivit Accuweather, se pare că în București vor cădea primii fulgi de nea abia spre finalul lunii decembrie. Estimările inițiale anunțau că va ninge încă din noiembrie, dar cele mai noi măsurători au schimbat prognoza.

Astfel, Accuweather prognozează că primele ninsori ar urma să apară în jurul datei de 22 decembrie, când sunt așteptate temperaturi de 2 grade Celsius și minime de –5. Și pe 23 și 27 decembrie sunt așteptate ninsori.

Dacă prognoza actualizată se confirmă, vom avea un Crăciun cu temperaturi sub zero grade și, cel puțin pentru câteva zile, într-un peisaj alb, în Capitală.

Accuweather are o istorie de 62 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Prognoza meteo până pe 17 noiembrie. ANM anunță temperaturi în scădere și ploi abundente

Vine IARNA! Anunțul a fost făcut de ANM în urmă cu puțin timp. Unde va ninge și cât de tare vor scădea temperaturile