Prognoza meteo până pe 17 noiembrie. ANM anunță temperaturi în scădere și ploi abundente

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările meteorologice pentru perioada 20 octombrie – 17 noiembrie 2025.

Astfel, se anunță o perioadă cu temperaturi sub valorile normale și precipitații abundente în ultima săptămână a lunii octombrie.

Vremea între 20 și 27 octombrie

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte în regiunile intracarpatice. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sudvestice și în general deficitar în restul teritoriului.

În săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara.

Pentru intervalul 3-10 noiembrie, temperatura medie a aerului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această perioadă în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi deficitar în sudul și centrul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

În ultima săptămână de prognoză, 10-17 noiembrie, mediile valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, în toate regiunile țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în nord-estul teritoriului, în timp ce în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea de Crăciun

Meteorologii prognozează o lună decembrie foarte rece, cu episoade de ploaie înghețată sau ninsori. Sunt anunțate valori negative în majoritatea regiunilor din țară. În Ajunul Crăciunului, temperaturile maxime vor urca cel mult până la 8 grade Celsius. În zilele 25 și 26 decembrie se vor înregistra valori cuprinse între 2 și 4 grade Celsius.

Pe timpul nopții, termometrele vor indica valori minime de până la minus 4 grade Celsius. Senzația de frig va fi amplificată de rafalele de vânt din nord și din centru. Românii vor avea parte de o atmosferă de sărbătoare autentică, cu peisaj înzăpezit.

