Prima pagină » Actualitate » Prognoza meteo până pe 17 noiembrie. ANM anunță temperaturi în scădere și ploi abundente

Prognoza meteo până pe 17 noiembrie. ANM anunță temperaturi în scădere și ploi abundente

21 oct. 2025, 11:28, Actualitate
Prognoza meteo până pe 17 noiembrie. ANM anunță temperaturi în scădere și ploi abundente
Prognoza meteo până pe 17 noiembrie. ANM anunță temperaturi în scădere și ploi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările meteorologice pentru perioada 20 octombrie – 17 noiembrie 2025.

Astfel, se anunță o perioadă cu temperaturi sub valorile normale și precipitații abundente în ultima săptămână a lunii octombrie.

Vremea între 20 și 27 octombrie

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte în regiunile intracarpatice. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și sudvestice și în general deficitar în restul teritoriului.

În săptămâna 27 octombrie – 3 noiembrie, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi excedentar în toată țara.

Pentru intervalul 3-10 noiembrie, temperatura medie a aerului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această perioadă în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi deficitar în sudul și centrul țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

În ultima săptămână de prognoză, 10-17 noiembrie, mediile valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, în toate regiunile țării.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor avea o tendință ușor deficitară în nord-estul teritoriului, în timp ce în rest vor fi apropiate de cele normale.

Vremea de Crăciun

Meteorologii prognozează o lună decembrie foarte rece, cu episoade de ploaie înghețată sau ninsori. Sunt anunțate valori negative în majoritatea regiunilor din țară. În Ajunul Crăciunului, temperaturile maxime vor urca cel mult până la 8 grade Celsius.  În zilele 25 și 26 decembrie se vor înregistra valori cuprinse între 2 și 4 grade Celsius.

Pe timpul nopții, termometrele vor indica valori minime de până la minus 4 grade Celsius. Senzația de frig va fi amplificată de rafalele de vânt din nord și din centru. Românii vor avea parte de o atmosferă de sărbătoare autentică, cu peisaj înzăpezit.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Vremea de Revelion: Meteorologii de la Accuweather estimează o probabilitate de 60% să NINGĂ în București, la 1 ianuarie 2026

Meteorologii EaseWeather: O iarnă cum n-a mai fost. Câte zile ninge în București în decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026

Citește și

EXTERNE Are doar 25 de ani și deja se pregătește pentru SFÂRȘITUL LUMII: a strâns provizii pentru cinci persoane, timp de 10 ani de acum înainte
12:47
Are doar 25 de ani și deja se pregătește pentru SFÂRȘITUL LUMII: a strâns provizii pentru cinci persoane, timp de 10 ani de acum înainte
DESTINAȚII ORAȘE celebre din România, pe primul loc într-un clasament european al destinațiilor de Halloween
12:47
ORAȘE celebre din România, pe primul loc într-un clasament european al destinațiilor de Halloween
NEWS ALERT CNN: Summitul „Păcii” Trump – Putin ar putea fi amânat. Cei doi lideri se ceartă pe tema războiului din Ucraina
12:45
CNN: Summitul „Păcii” Trump – Putin ar putea fi amânat. Cei doi lideri se ceartă pe tema războiului din Ucraina
INFRASTRUCTURĂ Un nou drum expres în România: s-a semnat contractul pentru bucata Oar – Satu Mare, în valoare de 720 milioane lei
12:05
Un nou drum expres în România: s-a semnat contractul pentru bucata Oar – Satu Mare, în valoare de 720 milioane lei
Cine sunt românii SCUTIȚI de la purtarea centurii de siguranță în autoturisme, în 2025. Ministerul Sănătății a extins lista persoanelor acceptate
11:40
Cine sunt românii SCUTIȚI de la purtarea centurii de siguranță în autoturisme, în 2025. Ministerul Sănătății a extins lista persoanelor acceptate
FOTO O autoutilitară încărcată cu butelii s-a răsturnat, într-o localitate din Dâmbovița. Șoferul a MURIT
11:30
O autoutilitară încărcată cu butelii s-a răsturnat, într-o localitate din Dâmbovița. Șoferul a MURIT
Mediafax
Explozia din blocul din Rahova: Încă nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei
Digi24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Accident în lanţ în Capitală: Şoferiţă cercetată după ce a fugit de la locul accidentului
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Cancan.ro
Cristina Pucean e istorie? BDLP, la hotel cu domnișoara Vanessa! Imaginile care nu lasă loc de interpretări
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
StirileKanalD
VIDEO Declarații dureroase după moartea gravidei care locuia în blocul unde s-a produs explozia. Va fi îngropată înainte de nuntă, în mireasă: „Nu are ce să mai îmbrace, o punem deasupra”
KanalD
Tânăra gravidă, moartă în urma exploziei din Rahova, va fi înmormântată în rochie de mireasă: ,,Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace”. Familia face mărturisiri cutremurătoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Cristela Georgescu, în locul lui Călin Georgescu la prezidențiale. Gigi Becali dezvăluie întregul plan
Evz.ro
Probleme pentru Harry. De ce se teme Meghan de întoarcerea în Regatul Unit
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Cine este persoana din umbră care rupe acum tăcerea despre moartea Andreei Cuciuc: "Eu nu am curajul să-i sun și să le spun". Ce NU a îndrăznit să spună până acum și DE CE a evitat să vorbească: "Nu îmi găsesc somnul și pacea"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce oamenii de știință au introdus gene de Neanderthal și Denisovan la șoareci?