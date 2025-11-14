Prima pagină » Actualitate » Meteorologii de la Accuweather au anunțat în ce orașe din România va ninge în Ajunul Crăciunului. Cine va avea ZĂPADĂ, în timpul sărbătorilor de iarnă

14 nov. 2025, 10:04, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

După mai mulți ani în care Crăciunul a venit fără zăpadă în cele mai multe regiunilor din România, meteorologii vin acum cu vești ceva mai bune. Astfel, conform conform prognozelor Accuweather, ninsorile își vor face apariția chiar înainte de sărbători, mai exact în Ajunul Crăciunului, în special în orașele situate la altitudini mari.

În Brașov, ninsoarea este așteptată între 22 și 24 decembrie, în timp ce la Sibiu, zăpada va sosi chiar în Ajun, când temperaturile vor coborî până la -1 grad Celsius ziua și vor atinge -7 grade Celsius pe timpul nopții.

Sinaia se pregătește și ea pentru o iarnă magică, de poveste, cu ninsori abundente care vor crea condiții ideale pentru sporturile de iarnă.

Mai sus, în Vatra Dornei, peisajul de sărbători va fi unul complet de poveste, cu ninsoare pe 24 și 25 decembrie și temperaturi ce pot scădea sub -7 grade Celsius.

Fără zăpadă, în zonele de câmpie

În schimb, în zonele de câmpie, vremea va fi mai blândă. În București, de exemplu, de Crăciun nu va fi zăpadă, ci soare și temperaturi apropiate de îngheț, informează stiripesurse.ro.

La Iași, va exista chiar risc de ploaie înghețată, pe 23 decembrie, fenomen care poate provoca polei și drumuri alunecoase, necesitând atenția autorităților.

Meteorologii precizează că regimul termic general va fi apropiat de mediile climatologice ale lunii decembrie, dar precipitațiile vor fi prezente mai mult în zonele montane și subcarpatice. De asemenea, specialiștii nu exclud scenariul unei ierni duale: perioade calde intercalate cu episoade de frig intens.

