Meteorologii Accuweather anunță: În aceste orașe din România vin ninsorile săptămâna viitoare

Meteorologii Accuweather vin cu vești noi pentru perioada următoare. În anumite orașe din România, frigul va fi mai proeminent, iar ninsorile își vor face prezența. În anumite zile, temperaturile se vor afla sub pragul de îngheț.

Meteorologii Accuweather anunță că în anumite orașe din București se vor înregistra precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, săptămâna viitoare. Printre acestea se află și orașul Brașov, unde temperaturile se vor situa sub pragul de îngheț, atingând o minimă de -5 grade Celsius.

Accuweather anunță că va ninge în Brașov

Săptămâna viitoare, în cursul zilei de 23 noiembrie 2025 (duminică), va ninge în Brașov. Temperatura maximă va fi de 5 grade Celsius, iar cea minimă va coborî până la -2 grade Celsius.

Vremea se va menține rece în următoarele zile, în Brașov.

24 noiembrie 2025: temperatură maximă de 4 grade Celsius, temperatură minimă de -2 grade;

25 noiembrie 2025: temperatură maximă de 6 grade, temperatură minimă de -1 grad Celsius;

26 noiembrie 2025: temperatură maximă de 10 grade. Pe timpul nopții, temperatura minimă va atinge 1 grad Celsius;

27 noiembrie 2025: temperatură maximă de 9 grade Celsius. Noaptea, temperatura minimă va coborî până la 1 grad;

28 noiembrie 2025: va ploua. Temperatura maximă va fi de 9 grade Celsius. Noaptea, temperatura va atinge -5 grade Celsius;

29 noiembrie 2025: temperatură maximă de 2 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperatura va ajunge la -5 grade;

30 noiembrie 2025: temperatură maximă de 4 grade Celsius. Temperatura minimă va coborî până la -4 grade.

Situația va fi similară și în celelalte stațiuni de la munte și, în general, în localitățile aflate la altitudini mari.

Potrivit Accuweather, începutul lunii decembrie 2025 se va menține răcoros, temperaturile maxime situându-se între 4 și 9 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile minime se vor situa între -1 și -4 grade Celsius.

Sursă foto: Accuweather