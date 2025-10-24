Prima pagină » Actualitate » Meteorologii EaseWeather anunță IARNA în România: În aceste orașe vin ninsorile pe 28 octombrie 2025

Meteorologii EaseWeather anunță IARNA în România: În aceste orașe vin ninsorile pe 28 octombrie 2025

24 oct. 2025, 07:53, Actualitate
Meteorologii EaseWeather au actualizat prognoza pentru săptămâna următoare și ne spun unde vine iarna în România, cu adevărat. Mai exact, în ce orașe vin ninsorile marți, pe 28 octombrie 2025.

Ei bine, este vorba despre zonele montane și orașele cu aceste forme de relief. Evident, Brașovul se află în cap de listă, când temperatura maximă nu va depăși 1 grad Celsiu, în acea zi, când sunt așteptate și ninsori.

Chiar și a doua zi, pe 29 octombrie, ar mai putea cădea câțiva fulgi de zăpadă, dar atunci se va vedea și soarele, iar maximele vor atinge 4 grade Celsius.

Când va ninge în Capitală

Ultima prognoză actualizată a celor de la Accuweather arată pe ce dată vin ninsorile și în București.

Potrivit sursei citate, se pare că în București vor cădea primii fulgi de nea abia spre finalul lunii decembrie. Estimările inițiale anunțau că va ninge încă din noiembrie, dar cele mai noi măsurători au schimbat prognoza.

Astfel, Accuweather prognozează că primele ninsori ar urma să apară în jurul datei de 22 decembrie, când sunt așteptate temperaturi de 2 grade Celsius și minime de –5. Și pe 23 și 27 decembrie sunt așteptate ninsori.

Tendința pentru luna decembrie în Capitală: de la zile însorite și cu temperaturi peste medie la început vom ajunge la un val de aer rece în apropierea Crăciunului. Atunci am putea avea și prima ninsoare adevărată a iernii în București.

Până atunci, însă, potrivit celei mai noi prognoze meteo emise de ANM, maximele vor ajunge la 20 de grade Celsius în Capitală, vineri.

Cerul va fi variabil, dar mai ales spre dimineață va fi nebulozitate stratiformă. Vântul va sufla slab. Temperatura minimă va fi de 8-10 grade Celsius.

Vineri, între orele 9.00 și 21.00, valorile termice se vor situa ușor peste normalul climatologic al datei.

Cerul va avea înnorări temporare și va ploua slab, iar vântul va sufla în general moderat (rafale în general de 35…45 km/h). Temperatura maximă va fi de 18…20 de grade.

