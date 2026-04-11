Prima pagină » Actualitate » Meteorologii Easeweather anunță o lună cum nu prea a mai fost în România: Ninsori și temperaturi de iarnă

Meteorologii Easeweather anunță o lună cum nu prea a mai fost în România: Ninsori și temperaturi de iarnă

Meteorologii Easeweather anunță o lună cum nu prea a mai fost în România: Ninsori și temperaturi de iarnă
Meteorologii Easeweather anunță o lună mai cum nu prea a mai fost

Primăvara își pierde puterile în 2026. Meteorologii de la Easeweather anunță o lună mai cum nu prea a mai avut parte România. Vor fi episoade de iarnă în toată regula.

Astfel, potrivit specialiștilor, trebuie să ne așteptăm la ninsori, în special în zonele montane.

Ninsori și temperaturi de iarnă la munte

Ninsori și temperaturi de iarnă la munte

Ninsori în luna mai, la munte

Prognoza pentru stațiunea Azuga, din județul Prahova, arată că temperaturile vor coborî semnificativ sub normalul perioadei. Aici, ninsorile își vor face apariția în mai multe zile din „Luna florilor”. Concret, datele meteo indică faptul că în Azuga sunt așteptate precipitații sub formă de ninsoare în zilele de 8, 9, 10, 16 și 17 mai. În aceste zile, temperaturile maxime vor coborî până la valori cuprinse între 4 și 10 grade Celsius.

Vorbim de un fenomen destul de rar pentru această perioadă a anului. În mod obișnuit, luna mai propune temperaturi care depășesc frecvent 15-20 de grade, chiar și în zonele montane.

Cel mai probabil, vremea va fi influențată de pătrunderea unor mase de aer rece din nordul Europei. Acestea vor aduce un val de frig neobișnuit pentru finalul primăverii.

Și nu doar începutul lunii mai va fi marcat de instabilitate atmosferică. Prognoza arată că vor fi multe zile cu ploi și furtuni. În general, o vreme răcoroasă, deși suntem aproape de jumătatea anului.

Valorile vor rămâne sub valorile normale pentru această perioadă. Temperaturile maxime nu vor trece de 16 grade Celsius.

La cum se prezintă vremea, este un semn clar că vara întârzie să-și intre în drepturi. Iar frigul neașteptat va ține departe turiștii de stațiuni, în special pe cei care își făcuseră planuri pentru minivacanța de 1 mai.

Easeweather, o platformă pentru prognoze extinse

Easeweather.com este o platformă online de prognoză meteo care oferă informații detaliate despre vreme. Are date strânse pentru orașe din întreaga lume. Utilizatorii pot vedea temperaturile zilnice, prognozele pe termen scurt și mediu, precum și evoluția condițiilor meteo pe câteva zile sau intervale orare.

De asemenea, Easeweather este frecvent utilizată pentru prognoze extinse. Astfel, mulți oameni folosesc această platformă pentru a-și planifica atât călătoriile, cât și activitățile zilnice.

