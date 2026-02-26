Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”

După ce marți, în ședința de Guvern, Executivul condus de Ilie Bolojan a adoptat o ordonanță de urgență care prevede reduceri de personal administrativ și alte tăieri în sectorul public, premierul a fost surprins la o petrecere politică în aceeași seară. Criticile au venit atât din partea sindicatelor, cât și din zona publică, care au acuzat un contrast izbitor între deciziile dure și atmosfera festivă. În conferința de presă de miercuri, Bolojan a fost întrebat despre prezența sa la evenimentul desfășurat în județul Prahova.

„Dacă vă aduceți aminte, ședința de guvern s-a lungit destul de mult pentru că a fost nevoie să se obțină toate avizele, și ședințele CES și CL au fost destul de târziu, după-amiază. În acest timp, fusese convocată la Prahova o ședință cu primarii PNL la care am confirmat că voi participa, neștiind că se va amâna ședința de guvern. (…)”, a răspund Bolojan.

Premierul a explicat că, pentru că și-a luat angajamentul față de colegii săi de partid, a încercat să îl respecte fără să neglijeze responsabilitățile de la Palatul Victoria.

„Întrucât am spus că voi fi prezent acolo, am dat un telefon dacă mai sunt acolo, și la ora 22 și vreo 10 minute am plecat spre Prahova. Și cred că nu e niciun fel de problemă ca între ora 23 și ora 24 să-ți respecți o înțelegere, să te duci să-ți saluți colegii…”

Mai mult, Bolojan a ținut să sublinieze că ziua de muncă a fost una plină, iar participarea la un eveniment privat sau de partid nu schimbă cu nimic dedicarea cu care și-a îndeplinit sarcinile oficiale.

„…în același timp, dimineața la 10 fiind pe baricade și respectând cetățenii țării noastre care ne plătesc ca să lucrăm de dimineața până seara. Participarea la diferite evenimente, ședințe, chiar și o întâlnire privată, nu văd niciun fel de problemă pe tema asta.”

Premierul Ilie Bolojan a participat la o petrecere organizată la Ploiești, cu prilejiul zilei de naștere a deputatului Mircea Roșca, membru PNL și implicat în campania lui Crin Antonescu.

Potrivit surselor CANCAN.RO, petrecerea a durat până dimineața. Ilie Bolojan a stat până după miezul nopții. A așteptat să se taie și tortul și să îi fie alături bunului său prieten. Apoi, în jur de 00:50 a plecat acasă.

După ce a trecut ordonanța austerității care concediază 13.000 de bugetari, Bolojan a petrecut cu lăutari. Unde a fost surprins premierul

La petrecerea la care a participat Bolojan după tăierile de marți au fost și miniștrii Finanțelor și Internelor. Cine a fost sărbătoritul, omul de campanie al lui Crin Antonescu

Ciolacu publică pozele cu Bolojan la lăutari și îl ironizează: „S-a grăbit să sărbătorească tăierile într-un local de lux”