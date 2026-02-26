Prima pagină » Știri politice » Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”

Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”

26 feb. 2026, 18:08, Știri politice
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”

După ce marți, în ședința de Guvern, Executivul condus de Ilie Bolojan a adoptat o ordonanță de urgență care prevede reduceri de personal administrativ și alte tăieri în sectorul public, premierul a fost surprins la o petrecere politică în aceeași seară. Criticile au venit atât din partea sindicatelor, cât și din zona publică, care au acuzat un contrast izbitor între deciziile dure și atmosfera festivă. În conferința de presă de miercuri, Bolojan a fost întrebat despre prezența sa la evenimentul desfășurat în județul Prahova.

„Dacă vă aduceți aminte, ședința de guvern s-a lungit destul de mult pentru că a fost nevoie să se obțină toate avizele, și ședințele CES și CL au fost destul de târziu, după-amiază. În acest timp, fusese convocată la Prahova o ședință cu primarii PNL la care am confirmat că voi participa, neștiind că se va amâna ședința de guvern. (…)”, a răspund Bolojan.

Premierul a explicat că, pentru că și-a luat angajamentul față de colegii săi de partid, a încercat să îl respecte fără să neglijeze responsabilitățile de la Palatul Victoria.

„Întrucât am spus că voi fi prezent acolo, am dat un telefon dacă mai sunt acolo, și la ora 22 și vreo 10 minute am plecat spre Prahova. Și cred că nu e niciun fel de problemă ca între ora 23 și ora 24 să-ți respecți o înțelegere, să te duci să-ți saluți colegii…”

Mai mult, Bolojan a ținut să sublinieze că ziua de muncă a fost una plină, iar participarea la un eveniment privat sau de partid nu schimbă cu nimic dedicarea cu care și-a îndeplinit sarcinile oficiale.

„…în același timp, dimineața la 10 fiind pe baricade și respectând cetățenii țării noastre care ne plătesc ca să lucrăm de dimineața până seara. Participarea la diferite evenimente, ședințe, chiar și o întâlnire privată, nu văd niciun fel de problemă pe tema asta.”

Premierul Ilie Bolojan a participat la o petrecere organizată la Ploiești, cu prilejiul zilei de naștere a deputatului Mircea Roșca, membru PNL și implicat în campania lui Crin Antonescu.

Potrivit surselor CANCAN.RO, petrecerea a durat până dimineața. Ilie Bolojan a stat până după miezul nopții. A așteptat să se taie și tortul și să îi fie alături bunului său prieten. Apoi, în jur de 00:50 a plecat acasă.

După ce a trecut ordonanța austerității care concediază 13.000 de bugetari, Bolojan a petrecut cu lăutari. Unde a fost surprins premierul

La petrecerea la care a participat Bolojan după tăierile de marți au fost și miniștrii Finanțelor și Internelor. Cine a fost sărbătoritul, omul de campanie al lui Crin Antonescu

Ciolacu publică pozele cu Bolojan la lăutari și îl ironizează: „S-a grăbit să sărbătorească tăierile într-un local de lux”

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Avocatul Gabriel Biriș critică felul în care a fost publicată la repezeală OUG 7. „Muncim, dar și gândim?”
18:50
Avocatul Gabriel Biriș critică felul în care a fost publicată la repezeală OUG 7. „Muncim, dar și gândim?”
FLASH NEWS Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete. Hezbollah și Statul Islamic, bănuite de construirea structurilor subterane
18:23
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete. Hezbollah și Statul Islamic, bănuite de construirea structurilor subterane
FLASH NEWS Traian Băsescu aruncă săgeți către Bolojan, după un nou val de concedieri: „Să faci reduceri de personal nu este reformă”
17:43
Traian Băsescu aruncă săgeți către Bolojan, după un nou val de concedieri: „Să faci reduceri de personal nu este reformă”
FLASH NEWS Bolojan îi răspunde lui Grindeanu, după ce a spus că PSD va vota dacă-l mai susține: „Partidele politice pot face consultări interne”
17:41
Bolojan îi răspunde lui Grindeanu, după ce a spus că PSD va vota dacă-l mai susține: „Partidele politice pot face consultări interne”
SCANDAL Grindeanu, atacuri în rafală la Bolojan: „Nu l-am simțit ca fiind premierul coaliției. A fost premierul USR, nu al PNL”
17:39
Grindeanu, atacuri în rafală la Bolojan: „Nu l-am simțit ca fiind premierul coaliției. A fost premierul USR, nu al PNL”
DEZVĂLUIRI Specialiştii USR. PSD spune că Miruţă a numit un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice în CA unei companii care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice
16:59
Specialiştii USR. PSD spune că Miruţă a numit un fost vânzător de obiecte şi stimulente erotice în CA unei companii care proiectează instalaţii chimice şi petrochimice
Mediafax
Pensiile magistraților și decarbonizarea, condiții pentru 2,6 miliarde de euro din PNRR. România are șase luni să îndeplinească jaloanele restante
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea'
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată un studiu
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
O fosilă unică, veche de 190 de milioane de ani, rescrie istoria unei specii de dinozaur
CONTROVERSĂ Pensionarul special, numit de USR administrator la o fabrică de armament, obligat să plătească daune unei prim-procuroare și unui primar
18:50
Pensionarul special, numit de USR administrator la o fabrică de armament, obligat să plătească daune unei prim-procuroare și unui primar
ULTIMA ORĂ Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor Lukoil. Până la ce dată trebuie să-și vândă compania rusă activele externe
18:31
Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor Lukoil. Până la ce dată trebuie să-și vândă compania rusă activele externe
CONTROVERSĂ Doi frați gemeni au ucis un român în Irlanda. Aceștia și-au recunoscut fapta în fața instanței
18:15
Doi frați gemeni au ucis un român în Irlanda. Aceștia și-au recunoscut fapta în fața instanței
JUSTIȚIE CCR a publicat motivarea oficială a deciziei pe pensiile magistraților. Pensia de serviciu nu va fi eliminată
18:14
CCR a publicat motivarea oficială a deciziei pe pensiile magistraților. Pensia de serviciu nu va fi eliminată
FLASH NEWS Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional din Chișinău. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați
18:09
Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional din Chișinău. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați
CONTROVERSĂ McDonald’s a lansat o campanie publicitară neobișnuită în Germania în perioada Ramadanului. Sunt afișate ambalajele goale, pentru a nu crea pofte
17:49
McDonald’s a lansat o campanie publicitară neobișnuită în Germania în perioada Ramadanului. Sunt afișate ambalajele goale, pentru a nu crea pofte

Cele mai noi

Trimite acest link pe