Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional din Chișinău. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați

Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a fost vizat joi după-amiază de o alertă cu bombă. Pasagerii și angajații au fost evacuați din clădire, iar forțele speciale ale Ministerului Afacerilor Interne au fost trimise la fața locului.

„Polițiștii de frontieră au intervenit operativ pentru evacuarea pasagerilor și personalului din aeroport”, a transmis Poliția de Frontieră.

Procedurile de înregistrare și de îmbarcare a pasagerilor au fost suspendate temporar, iar programul zborurilor a fost întârziat. În același timp este afectată și circulația troleibuzelor din zonă.

În cele din urmă, autoritățile moldovenești au anunțat că alerta cu bombă s-a dovedit a fi una falsă, iar aeroportul și-a reluat activitatea.