CCR a publicat motivarea oficială a deciziei pe pensiile magistraților. Pensia de serviciu nu va fi eliminată

CCR a publicat motivarea pentru decizia prin care a declarat constituțională legea Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților.

Curtea Constituțională a transmis, printr-un comunicat oficial, că pensia de serviciu nu este eliminată, ci doar modificată. După publicarea motivării în Monitorul Oficial, legea va merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.

„Curtea Constituțională informează că extrasele apărute astăzi în spațiul public și considerate a face parte din Decizia nr.153/18.02.2026 referitoare la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu nu se regăsesc ca atare în decizia care urmează a fi publicată în Monitorul Oficial de astăzi, 26 februarie 2026. De asemenea, precizăm că, potrivit art.12 alin.(3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții Constituţionale, „Actele și lucrările Curții Constituționale, pe baza cărora aceasta pronunță deciziile și hotărârile ori emite avizele prevăzute la art.11, nu sunt destinate publicității”, se arată în comunicatul oficial.

În prezent, pensia unui magistrat are două părți: o parte contributivă și o parte suplimentară, plătită de stat. Noua lege modifică modul în care este reglementată această pensie, dar nu o desființează pentru nicio categorie din sistemul de justiție.

CCR explică faptul că pensia de serviciu a magistraților este legată de principiul independenței justiției, prevăzut în Constituție. De aceea, ea are un statut diferit față de pensiile obișnuite. Curtea Constituțională mai precizează că generațiile viitoare vor putea alege între pensia de serviciu și pensia contributivă. De asemenea, statul poate modifica, pe viitor, modul de calcul al pensiei, dacă decide asta prin lege.

Documentul integral poate fi consultat AICI.

