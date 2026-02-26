Prima pagină » Actualitate » CCR a publicat motivarea oficială a deciziei pe pensiile magistraților. Pensia de serviciu nu va fi eliminată

CCR a publicat motivarea oficială a deciziei pe pensiile magistraților. Pensia de serviciu nu va fi eliminată

Bianca Dogaru
26 feb. 2026, 18:14, Actualitate
CCR a publicat motivarea oficială a deciziei pe pensiile magistraților. Pensia de serviciu nu va fi eliminată

CCR a publicat motivarea pentru decizia prin care a declarat constituțională legea Guvernului Bolojan privind pensiile magistraților.

Curtea Constituțională a transmis, printr-un comunicat oficial, că pensia de serviciu nu este eliminată, ci doar modificată. După publicarea motivării în Monitorul Oficial, legea va merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.

„Curtea Constituțională informează că extrasele apărute astăzi în spațiul public și considerate a face parte din Decizia nr.153/18.02.2026 referitoare la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu nu se regăsesc ca atare în decizia care urmează a fi publicată în Monitorul Oficial de astăzi, 26 februarie 2026. De asemenea, precizăm că, potrivit art.12 alin.(3) din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții Constituţionale, „Actele și lucrările Curții Constituționale, pe baza cărora aceasta pronunță deciziile și hotărârile ori emite avizele prevăzute la art.11, nu sunt destinate publicității”, se arată în comunicatul oficial. 

În prezent, pensia unui magistrat are două părți: o parte contributivă și o parte suplimentară, plătită de stat. Noua lege modifică modul în care este reglementată această pensie, dar nu o desființează pentru nicio categorie din sistemul de justiție.

CCR explică faptul că pensia de serviciu a magistraților este legată de principiul independenței justiției, prevăzut în Constituție. De aceea, ea are un statut diferit față de pensiile obișnuite. Curtea Constituțională mai precizează că generațiile viitoare vor putea alege între pensia de serviciu și pensia contributivă. De asemenea, statul poate modifica, pe viitor, modul de calcul al pensiei, dacă decide asta prin lege.

Documentul integral poate fi consultat AICI.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Pensionarul special, numit de USR administrator la o fabrică de armament, obligat să plătească daune unei prim-procuroare și unui primar
18:50
Pensionarul special, numit de USR administrator la o fabrică de armament, obligat să plătească daune unei prim-procuroare și unui primar
POLITICĂ Avocatul Gabriel Biriș critică felul în care a fost publicată la repezeală OUG 7. „Muncim, dar și gândim?”
18:50
Avocatul Gabriel Biriș critică felul în care a fost publicată la repezeală OUG 7. „Muncim, dar și gândim?”
CONTROVERSĂ Doi frați gemeni au ucis un român în Irlanda. Aceștia și-au recunoscut fapta în fața instanței
18:15
Doi frați gemeni au ucis un român în Irlanda. Aceștia și-au recunoscut fapta în fața instanței
CONTROVERSĂ Primăria a solicitat întreruperea iluminatului public într-o comună din România. Instituția nu mai are bani să plătească facturile
17:46
Primăria a solicitat întreruperea iluminatului public într-o comună din România. Instituția nu mai are bani să plătească facturile
EXCLUSIV Impozit de infarct pentru un antreprenor din Cluj după măririle lui Bolojan. S-a trezit de 7 ori mai dator statului decât anul trecut. Cât trebuie să plătească acum pentru o cabană în Munții Apuseni
17:36
Impozit de infarct pentru un antreprenor din Cluj după măririle lui Bolojan. S-a trezit de 7 ori mai dator statului decât anul trecut. Cât trebuie să plătească acum pentru o cabană în Munții Apuseni
FLASH NEWS Oana Țoiu anunță că mai sunt 4 pași ca România să intre în OCDE: „Ultimul aviz favorabil obținut astăzi”
17:31
Oana Țoiu anunță că mai sunt 4 pași ca România să intre în OCDE: „Ultimul aviz favorabil obținut astăzi”
Mediafax
Pensiile magistraților și decarbonizarea, condiții pentru 2,6 miliarde de euro din PNRR. România are șase luni să îndeplinească jaloanele restante
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe bărbat să se piardă cu firea'
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Teama de îmbătrânire ar putea accelera procesul biologic al înaintării în vârstă, arată un studiu
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan
Cancan.ro
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă direcție'
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dorian Popa, condamnat definitiv la închisoare pentru conducere sub influența drogurilor. Cum va executa pedeapsa
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
O fosilă unică, veche de 190 de milioane de ani, rescrie istoria unei specii de dinozaur
ULTIMA ORĂ Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor Lukoil. Până la ce dată trebuie să-și vândă compania rusă activele externe
18:31
Trezoreria SUA a prelungit termenul limită pentru vânzarea activelor Lukoil. Până la ce dată trebuie să-și vândă compania rusă activele externe
FLASH NEWS Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete. Hezbollah și Statul Islamic, bănuite de construirea structurilor subterane
18:23
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete. Hezbollah și Statul Islamic, bănuite de construirea structurilor subterane
FLASH NEWS Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional din Chișinău. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați
18:09
Alertă cu bombă pe Aeroportul Internațional din Chișinău. Toți pasagerii și angajații au fost evacuați
ULTIMA ORĂ Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
18:08
Bolojan spune că nu a stat mult la petrecerea la care a mers după ședința de guvern cu concedierea bugetarilor: „Nu văd niciun fel de problemă pe tema asta”
CONTROVERSĂ McDonald’s a lansat o campanie publicitară neobișnuită în Germania în perioada Ramadanului. Sunt afișate ambalajele goale, pentru a nu crea pofte
17:49
McDonald’s a lansat o campanie publicitară neobișnuită în Germania în perioada Ramadanului. Sunt afișate ambalajele goale, pentru a nu crea pofte
FLASH NEWS UE și Regatul Unit ajung, în sfârșit, la un acord privind Gibraltarul după Brexit. Cum vor putea călători cetățenii. Spania „ar putea bloca accesul”
17:46
UE și Regatul Unit ajung, în sfârșit, la un acord privind Gibraltarul după Brexit. Cum vor putea călători cetățenii. Spania „ar putea bloca accesul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe