Michelle Obama ajunge la miezul nopții la BUCUREȘTI. Cum călătorește fosta Primă Doamnă a SUA

Michelle Obama, soția fostului președinte american Barack Obama, va ateriza la București la miezul nopții. Fosta Primă Doamnă călătorește din Providence (SUA) direct spre capitala României, la bordul unui avion privat de tip Gulfstream G550.

Conform BoardingPass, zborul este operat fără escală și are o durată de aproximativ opt ore și 15 minute.

Sursa foto: Profimedia

