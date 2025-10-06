Prima pagină » Actualitate » Mâncarea care „hidratează şi încălzeşte, hrăneşte şi satură”, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic

Mâncarea care „hidratează şi încălzeşte, hrăneşte şi satură”, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic

06 oct. 2025, 08:53, Actualitate
Mâncarea care „hidratează şi încălzeşte, hrăneşte şi satură”, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție mâncarea care „hidratează şi încălzeşte, hrăneşte şi satură”. Ea susține, în cadrul unei postări pe rețelele de socializare, că „nu există un produs mai echilibrat nutrițional, care să țină stomacul plin timp îndelungat”. În plus, este un fel de mâncare adorat de mulți români.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în atenție un preparat despre care spune că „hidratează şi încălzeşte, hrăneşte şi satură”. Acest fel de mâncare, adorat de multe persoane, reprezintă supa sau ciorba.

„Nu există un produs mai echilibrat nutrițional”

Medicul nutriționist susține că preparatul consumat la prânz sau seara este „echilibrat nutrițional” și „ține stomacul plin”. În plus, susține Mihaela Bilic, este un preparat ideal pentru cei care țin cură de slăbire.

„Întrebarea zilei: supă sau ciorbă? Și una și alta, și la prânz și seara!! Nu există un produs mai echilibrat nutrițional, care să țină stomacul plin timp îndelungat. Se numește «paradoxul supei» – timp de 3-4 ore te simți sătul, deci ciorba/supa ca fel unic la o masă este meniul ideal în cura de slăbire”, spune medicul nutriționist, pe Instagram.

Mihaela Bilic menționează că „supa înseamnă multă apă”

De altfel, medicul nutriționist a mai precizat că supa conține jumătate din caloriile pe care le poate avea un preparat de felul 2.

„Supa înseamnă multă apă, iar grăsimea iese la suprafață și poate fi îndepărtată. O supă are doar jumătate din caloriile unui preparat de felul 2. Substanță uscată nu depășește mărimea unui pumn, deci nu contează dacă are găluște, tăiței sau cartofi, tot dietetică rămâne! Cu supă/ciorbă nu greșiți niciodată – hidratează și încălzește, hrănește și satură”, a mai notat dr. nutriționist Mihaela Bilic, pe internet.

Autorul recomandă:

Zacusca, salata de vinete sau fasolea bătută pot fi introduse în DIETELE pentru slăbit? Explicațiile medicului nutriționist Mihaela Bilic

Sunt bune sau nu MURĂTURILE pentru organism? Dr. Mihaela Bilic dezvăluie ce se întâmplă în corpul nostru când mâncăm gogonele sau castraveți murați

Mihaela Bilic propune „micul dejun Oslo”, un plan alimentar din anii 1930: Copiii norvegieni care au mâncat regulat au înregistrat SALTURI vizibile

Medicul care dezvăluie secretele alimentației care te menține în formă de la vârsta de 70 ani. Ce ALIMENT cu potențial alergizant trebuie evitat

Sursă foto: colaj Shutterstock / captură video Pro TV

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1321. Zelenski critică Occidentul pentru lipsa de „răspunsuri reale” în fața atacurilor masive ale Rusiei
09:15
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1321. Zelenski critică Occidentul pentru lipsa de „răspunsuri reale” în fața atacurilor masive ale Rusiei
POLITICĂ Sindicaliștii din Guvern vor demisia lui „Don Quijote birocratic”-Mihai Jurca, pentru că a transformat curtea Palatului Victoria în garaj privat
09:06
Sindicaliștii din Guvern vor demisia lui „Don Quijote birocratic”-Mihai Jurca, pentru că a transformat curtea Palatului Victoria în garaj privat
SPORT Gigi Becali, euforic după 1-0 cu Universitatea Craiova: „REMONTADAAA! Campionaaat!”
08:46
Gigi Becali, euforic după 1-0 cu Universitatea Craiova: „REMONTADAAA! Campionaaat!”
ACTUALITATE Ce înseamnă noul ciclon și ce temperaturi aduce. România va fi traversată de frig, vânt puternic, ploi abundente și ninsori la munte
08:28
Ce înseamnă noul ciclon și ce temperaturi aduce. România va fi traversată de frig, vânt puternic, ploi abundente și ninsori la munte
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 731. Israelul trimite negociatori în Egipt pentru discuții cu Hamas
08:09
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 731. Israelul trimite negociatori în Egipt pentru discuții cu Hamas
ACTUALITATE Accident mortal în Dâmbovița. Două victime încarcerate, una a decedat pe loc
08:06
Accident mortal în Dâmbovița. Două victime încarcerate, una a decedat pe loc
Mediafax
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
Digi24
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă atenția Pentagonului pentru o armă anti-dronă
Cancan.ro
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
Mediafax
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală și au agresat două angajate
Click
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”
Digi24
Cum a ajuns cancerul de colon să afecteze tot mai mulți tineri și care este cauza principală, indicată de studii
Cancan.ro
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
observatornews.ro
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii"
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
KanalD
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
ADEVĂRUL nespus despre AUTISM
Capital.ro
Băsescu dezvăluie de ce s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024: Nu mă convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor
Evz.ro
Vreme foarte rea în următoarele zile. Revin ninsorile și ploile abundente
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Fiul Tinei Turner a murit la vârsta de 67 de ani! Cu ce probleme de sănătate se confrunta Ike Turner Jr.?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Un tablou celebru al lui Rene Magritte, scos la licitație la Paris
EXTERNE FRANȚA are un nou GUVERN/ Prim-ministrul se confruntă cu o criză politică odată cu anunțarea echipei sale
08:12
FRANȚA are un nou GUVERN/ Prim-ministrul se confruntă cu o criză politică odată cu anunțarea echipei sale
POLITICĂ Grindeanu bagă PSD în ședință. Reforma administrației și alegerile pentru Capitală, pe masa social-democraților
08:00
Grindeanu bagă PSD în ședință. Reforma administrației și alegerile pentru Capitală, pe masa social-democraților
POLITICĂ Traian Băsescu: „Ce se întâmplă cu partidele astea este comic. Ce fac ele este împotriva Constituției”
07:41
Traian Băsescu: „Ce se întâmplă cu partidele astea este comic. Ce fac ele este împotriva Constituției”
ACTUALITATE Traian Băsescu: „Anularea alegerilor a fost o afacere românească. Nu mă poate convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor”
07:39
Traian Băsescu: „Anularea alegerilor a fost o afacere românească. Nu mă poate convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor”
EXTERNE Săptămâna Premiilor Nobel: începe anunțarea celor mai prestigioase distincții din lume
07:35
Săptămâna Premiilor Nobel: începe anunțarea celor mai prestigioase distincții din lume
ACTUALITATE 6 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Emerich Dembrovschi împlinește 80 de ani, Cleopatra Stratan 23/ Instagram împlinește 15 ani de la lansare
07:15
6 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Emerich Dembrovschi împlinește 80 de ani, Cleopatra Stratan 23/ Instagram împlinește 15 ani de la lansare