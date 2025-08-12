Mihai Fifor: „Politicianism ieftin în loc de viziune strategică. Când NATO discută despre război și alianțe, USR discută despre prefect și subprefect”

Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, „taxează” lipsa de „viziune strategică” a reprezentanților Uniunii Salvați România (USR) și consideră că totul se reduce doar la „politicianism ieftin”.

Într-o postare de pe pagina sa de socializare, Mihai Fifor atrage atenția că ministrul Apărării – Ionuț Moșteanu de la USR – ar fi trebuit să stea, pur și simplu, „cu sufletul la gură” înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, anunțată pentru vineri, 15 august, în Alaska.

Totuși, continuă Mihai Fifor, ministrul Apărării are o cu totul altă „grijă”, respectiv „împărțirea funcțiilor de prefect și subprefect”.

„Când ai fi zis că ministrul Apărării stă cu sufletul la gură înaintea întâlnirii Trump–Putin, că nu doarme nopțile întrebându-se ce ar trebui să facă România pentru a rămâne un actor regional relevant în context… ce să vezi: grija lui principală e împărțirea funcțiilor de prefect și subprefect.

Așa că, dragă domnule președinte Trump, măi, Putin, măi, lăsați-ne cu Ucraina, cu securitatea regională și cu dosarele strategice – noi avem aici lucruri «serioase» de făcut: să ne punem prietenii și apropiații pe funcții, conform «reformei» pe rit nou decretate de colegul Miruță de la Economie”, scrie Mihai Fifor.

„Funcții în loc de securitate națională”

Mihai Fifor avertizează că prioritatea ministrului USR de la Apărare o reprezintă „numirile politice”, chiar dacă actualul context internațional este unul extrem de tensionat.

„Am sperat un moment că Ionuț Moșteanu a priceput ceva din complexitatea și specificul portofoliului Apărării, loc în care lași politica de partid la poarta ministerului și faci politica celor care au jurat să își apere țara chiar și cu prețul vieții. M-am iluzionat degeaba. Ionuț Moșteanu a rămas în logica sediului de partid.

Prioritatea ministrului Apărării sunt numirile politice. Să someze PSD să vacanteze posturi de prefect și subprefect pentru USR, pe motiv de procente obținute la vot și declară cu gravitate că «nu suntem Guvernul Ciolacu 3». Asta e tot ce are de spus un ministru al Apărării într-un context internațional tensionat.

Politicianism ieftin în loc de viziune strategică. Funcții în loc de securitate națională. Când NATO discută despre război și alianțe, USR discută despre prefect și subprefect. Iar asta spune tot despre realitatea distorsionată în care trăiesc cei de la USR”, încheie Mihai Fifor, fost ministru al Apărării.

