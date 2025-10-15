Fostul premier Victor Ponta intervine în scandalul rezerviștilor.Astfel, politicianul a remarcat un aspect mai puțin discutat în spațiul public, și anume faptul că ordinul intempestiv de mobilizare a rezerviștilor și modul amatoristic în care se desfășoară acțiunea derulată de MApN nu face altceva decât să consolideze propaganda pro-război.

Ministerul Apărării Naționale desfășoară în prezent, în București și județul Ilfov, un amplu exercițiu de mobilizare în care mai mulți rezerviști au fost chemați la unitățile militare la care sunt arondați pentru activități de pregătire.

Marea campanie de mobilizare a rezerviștilor, un eșec sonor

O parte dintre aceștia au criticat modul în care au fost convocați (fiind notificați la un interval de o zi sau două față de data acțiunii) , dar și ce s-a întâmplat când s-au prezentat. Citește AICI de ce s-a soldat cu un previzibil eșec marea campanie de mobilizare a rezerviștilor.

Potrivit MApN, „în perioada 12-20 octombrie, în municipiul București și în județul Ilfov se va desfășura exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25”. Foștii militari (ofițeri, subofițeri sau soldați gradați profesioniști) vor trebui să se prezinte într-una din zilele stabilite în unitățile militare la care au fost arondați, relatează Știrile ProTV. Concret, au fost chemați 10.000 de rezerviști, care au făcut armata înainte de 2004, înainte ca ea să nu mai fie obligatorie. Potrivit procedurii, rezerviștii primesc ordine de chemare la unitate și trebuie să se prezinte la data indicată.

Riscul ca România să fie atacată este unul minim. Tot „zgomotul” ascunde achiziția de armament inutil

În acest context, Victor Ponta a observat, într-un mesaj pe contul său de Facebook, că toată vâlva creată în spațiul public și întreținută de jurnaliști cu o agendă discutabilă alimentează, de propaganda pro-război. Fostul premier apreciază că nu există un pericol real ca țara noastră să fie atacată, mai ales că România este membră NATO și există baza militară americană de la Deveselu.

În egală măsură, fostul președinte atrage atenția că toată această tevatură mai are un scop, și anume acela de a distrage atenția românilor de la achizițiile exorbitante pe armament, care în realitate nu se justifică.

