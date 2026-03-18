Iosif Rotariu anunță înaintea barajului DECISIV Turcia – România: „Să fim realiști, plecăm cu șansa a doua!”

Iosif Rotariu a fost primul căpitan străin al lui Galatasaray și a jucat patru ani în Turcia, între anii 1990 – 1994, la Cim-Bom-Bom și Bakirkoyspor.

Fostul mijlocaș a fost om de bază pentru tricolori la CM 1990, l-a marcat pe marele Diego Maradona și e o legendă a unor echipe ca Poli Timișoara și Steaua, formație unde a jucat finala Cupei Campionilor Europeni în 1989 și pe plan intern a câștigat mai multe trofee.

Acum lucrează în departamentul de scouting de la Farul și a prefațat barajul Turcia – România pentru CM 2026, care se joacă la Istanbul la 26 martie. Dacă trec de turci, elevii lui Mircea Lucescu vor evolua în finala barajului cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, la 31 martie.

Iosif Rotariu trage concluzia înaintea barajului decisiv Turcia – România

„Păi, întotdeauna în fotbal ai o șansă. Adică trebuie să speri, să crezi. Dar trebuie să fim și realiști, plecăm cu șansa a doua. Au câțiva jucători care joacă la cluburi mari din străinătate: Arda Guler la Real Madrid, Kenan Yıldız la Juventus, Hakan Çalhanoglu la Inter. Sunt jucători foarte valoroși. Plus jucătorii care joacă la Galatasaray, deci au o echipă foarte puternică, plus atuul suporterilor și al terenului propriu. Este o șansă, pentru că e o singură manșă. Se pot întâmpla multe în fotbal” a spus Iosif Rotariu în podcastul Business Philosophy, fostul mare internațional urmând a asista la marele meci la invitația Medicana Health Group.

Nepotul lui Iosif Rotariu joacă în Turcia

Nepotul lui Iosif Rotariu evoluează în Turcia, la Eyupspor, în prima ligă, dar a mai evoluat în această țară la Igdir sau Ankaragucu. „M-a întrebat cine e Dorin, dacă e rudă cu mine. Eu am zis în turcește că e copilul fratelui meu geamăn”, a mai spus „Roti”, potrivit sursei citate.

Iosif Rotariu, despre cum a ajuns căpitan la Galatasaray: „Ne-au dat un bilețel și un pix la fiecare jucător. Eram 25. Fiecare a scris un nume. Doar eu nu m-am votat pe mine, restul m-au votat…Pentru comportament și pentru latura umană, au zis că eu trebuie să reprezint echipa”.

Amintiri cu antrenorul Galatei, Okan Buruk: „Era copil, avea 17 ani. Se antrena cu noi, dar nu a apucat să joace atunci. Ulterior a avut o carieră frumoasă, a jucat patru ani la Inter Milano. Un jucător foarte bun și un om de caracter. Când era copil, tot timpul stătea pe lângă mine”.