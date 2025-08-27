Mihai Tudose îl compară pe Ilie Bolojan cu un CHIRURG care taie în carne vie când nu este cazul: „Strănută un pic, scoatem ficatul”

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a comentat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, difuzată în exclusivitate de Gândul, reforma de austeritate impuse de Ilie Bolojan. Politicianul a subliniat că unele măsuri nu erau necesare și l-a comparat pe premier cu un chirurg care taie și atunci când nu este nevoie.

Mihai Tudose l-a asemănat pe premierul Ilie Bolojan, referitor la modul de implementare a măsurilor de austeritate, cu un chirurg care taie „pe oricine”.

„Domnul Bolojan a venit cu această aură de”Ilie Reformatorul”. Dacă ești un foarte bun chirurg, poate nu-i cazul să te apuci să tai pe oricine: ăla strănută un pic, îl desfacem, are o unghie încarnată, scoatem ficatul, și cu anestezie, tot nasol e.” a precizat europarlamentarul Mihai Tudose.

Mihai Tudose: „I-am propus lui Bolojan să facă TVA-ul 17%”

„Eu i-am propus altă soluție. Îmi asum. Da, trecem printr-un moment dificil. Nu să facă TVA-ul 21%, să facă TVA-ul 17%, să-l coboare.

Unii au luat Premiu Nobel pentru economie, ăla nu se de pentru inocență sau tâmpenii. Și ce a făcut guvernul PSD? Dau exemplu și Guvernul Ponta, și Guvernul Tudose, Guvernul Grindeanu. În momente de criză, că noi am trecut prin momente de criză, am relaxat fiscalitatea, fiindcă în momentul ăla trebuie să dai aer economiei să respire”, a mai precizat Mihai Tudose.