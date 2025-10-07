Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a vorbit, în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, despre acuzațiile aduse la adresa fostului prezidențiabil.

„Această durere nu o dorim nici eu, nici Calin celor care fac atâta nedreptate unui om nevinovat. Nu i se dă nici măcar dreptul de a se apară în timp ce e acuzat public.

Oamenii nu știu ce e în sala de judecată. Noi nu avem voie să vorbim despre asta. Suntem nevoiți să asistăm cum o minciună e repetată la nesfârșit doar pentru a sugruma adevărul. Familia noastră a simțit și a primit multa încurajare din partea multor slujitori ai bisericilor, chiar și de peste ocean. Sunt niște flaăcări vii pentru întreg poporul român.

Ne-au susținut și pe noi să traversam aceasta prigoana politica asupra unui om nevinovat, care a vrut să fie în slujba unei Romanii în care părinții să își dorească să își crească copiii”, a declarat Cristela Georgescu.