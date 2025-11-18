Ludovic Orban contrazice Cotroceniul în scandalul demiterii: „Această decizie vine la inițiativa președintelui/ Orban cataloghează declarațiile care au dus la concedierea sa: “Un fleac/ Am apărat imaginea lui Nicușor Dan”

Orban face lumină în scandalul demiterii lui din funcția de consilier prezidențial. Contrazice comunicatul de presă de la Cotroceni, unde scria că decizia plecării a fost de acord comun. „Această decizie vine la inițiativa președintelui”, a declarat el marți.

Ludovic Orban contrzice totuși motivele apărute în presă, cum că Nicușor Dan ar fi fost iritat de declarația sa de luni, în care criticase USR pentru că folosește imaginea președintelui în campanie.

„Președintele nu mi-a făcut niciun reproș cu referire la declarațiile pe care le-am dat. (..) Personal înțeleg decizia președintelui, m-ar fi bucurat să înțeleg alte motive care au stat la baza deciziei, pentru că mi se pare un fleac această declarație, în apărarea președintelui”, declară Orban.

Nu îi poartă ranchiună președintelui Nicușor Dan, și va continua să îl ajute în continuare. Totuși, se simte „eliberat”.

„Multă lume m-ar putea suspecta că o să-i port pică președintelui. Nu-i pot pică, într-un fel trebuie să recunosc că mă simt eliberat. (…) Voi continua să-l consiliez, să-i dau sfaturi, așa cum va dori domnia sa, daca nu în discuții tête-à-tête, o voi face public”, spune Oban.

Orban, consilier prezidențial pentru o lună și o săptămână

Ludovic Orban a stat la Cotroceni doar o lună și o săptămână. El fusese numit în funcție pe 6 octombrie.

Orban a fost esențial în succesul politic al lui Nicușor Dan în 2020, când, în calitate de președinte al PNL, a decis ca împreună cu USR să îl susțină pe Nicușor Dan, ca independent, la Primăria București și apoi la prezidențiale.

Președintele ar fi luat încă din weekend decizia de a-l revoca din funcție pe Ludovic Orban, dar i-a comunicat-o abia azi, au precizat sursele Gândul.

