Andrei Caramitru sare în ajutorul lui Orban și-i bate obrazul lui Nicușor Dan: „Umilești public un om fără de care erai nimic”

Andrei Caramitru a reacționat pe pagina de Facebook, după ce Nicușor Dan l-a revocat pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial.

Andrei Caramitru a spus că Nicușor Dan nu ar fi ajuns acolo unde este acum, dacă nu ar fi avut susținerea lui Ludovic Orban și a PNL-ului.

„ND nu ar fi ajuns niciodată unde e dacă Orban nu îl susținea cu PNL-ul și îl împingea când era singur spre primărie – altfel nu ajungea niciodată primar. Și l-a mai ajutat masiv și din octombrie 2024 până când a fost ales. Bolojan – dacă decidea să candideze la președinție când el era interimar – câștiga. ND era acum primar. A făcut însă un pas în spate lăsând strada liberă pentru ND, pentru ideea de a merge în tandem după… Uman vorbind, mi se pare cumplit să te lupți fix cu ăia care te-au pus unde ești. Faza cu Orban e groaznică pentru ca umilești public un om fără de care nu erai nimic… Poate politic are sens, există un calcul. Dar uman vorbind nu știu ce să zic…”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Amintim că, Administraţia Prezidenţială a anunţat astăzi că şeful statului şi consilierul prezidenţial Ludovic Orban „au decis de comun acord încheierea colaborării”.

Ulterior, Ludovic Orban a spus că, în realitate, decizia de revocare a fost a lui Nicușor Dan.

