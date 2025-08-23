Prima pagină » Actualitate » Ministerul Educației se plânge că nu are bani, dar Daniel David a găsit 10 milioane de euro pentru a-i dona Republicii Moldova

Ministerul Educației se plânge că nu are bani, dar Daniel David a găsit 10 milioane de euro pentru a-i dona Republicii Moldova

23 aug. 2025, 19:49, Actualitate
Ministerul Educației se plânge că nu are bani, dar Daniel David a găsit 10 milioane de euro pentru a-i dona Republicii Moldova
Daniel David, împreună cu omologul său moldovean, Dan Perciun.

„Oamenii de știință din Republica Moldova și România” vor implementa peste 60 de proiecte bilaterale de cercetare, care acoperă domenii precum sănătate, cultură, climă, hrană sau bioeconomie. Valoarea tuturor proiectelor se ridică la zece milioane de euro, au anunțat sâmbătă, 23 august, la Chișinău, ministrul român al Educației, Daniel David, împreună cu omologul său, Dan Perciun.

Potrivit ministrului de la București, cele 62 de proiecte se adaugă altor 38 aflate în derulare.

„Sunt proiecte de cercetare complexe, adică lucruri cu care ne confruntăm astăzi și probleme cu care ne confruntăm și în România, cu care vă confruntați și în Republica Moldova, cărora încercăm să le căutăm soluții. Convingerea noastră este, dacă lucrăm împreună, punem competențele împreună, reușim să găsim soluții inovative, poate disruptive pe alocuri, prin care să reușim nu doar să rezolvăm probleme, ci să progresăm în acest proces”, a declarat Daniel David.

Proiecte româno-române

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a precizat că, în ultimii patru ani, cercetătorii de pe ambele maluri ale Prutului au implementat sau realizează 100 de proiecte în total.

„Este o inițiativă foarte importantă, o dovadă a colaborării tot mai strânse pe sectorul cercetării între țările noastre și un rezultat palpabil pentru cercetătorii din Republica Moldova. Inițiativa asigură acces pentru cercetătorii noștri la infrastructura de cercetare din România pentru a participa în aceste proiecte comune și a-i face mai puternici, mai buni, cu șanse mai mari să accesăm ulterior, la fel împreună, proiecte europene de cercetare. Ambiția noastră este să deschidem finanțarea europeană semnificativă pentru cercetători din R. Moldova, iar aceste proiecte bilaterale sunt o bună ocazie pentru a ne crește capacitățile”, a spus ministrul Dan Perciun.

Reeducare pentru „ruși”

La aceeași conferință de presă, ministrul de la Chișinău a reiterat că, grație colaborării dintre R. Moldova și România, 200 de elevi vorbitori de limbă rusă se află la o tabără din Iași, unde au ocazia să-și îmbunătățească nivelul de competență lingvistică, precum și să descopere România. De asemenea, deja al doilea an, peste 100 de profesori care predau limba română în școlile cu predare în limba rusă merg la universități din România pentru a-și perfecționa metodele de predare.

Recomandarea autorului: La Broșteni, nu a stat de vorbă cu localnicii. Peste Prut, Bolojan ciocnește și petrece la Festivalul Tezaur Național. I-a cântat și un ansamblu

Ilie Bolojan, funcționarul 3 în 1. Premier, vicepremier și, poate, și șef neoficial al Corpului de Control al Primului Ministru

Bolojan, în Republica Moldova: „Am construit, aici, poduri, școli și grădinițe”/Recean: „Luăm din România peste 50% din energia noastră”

Citește și

ACTUALITATE Țeapă de 194.000 de lei! 22 de persoane, care au plătit pentru diverse excursii, au fost înșelate de o agenție de turism din Constanța
18:19
Țeapă de 194.000 de lei! 22 de persoane, care au plătit pentru diverse excursii, au fost înșelate de o agenție de turism din Constanța
ACTUALITATE Conserve de iarnă din import în 2025. Producătorii români nu pot acoperi cererea procesatorilor
18:09
Conserve de iarnă din import în 2025. Producătorii români nu pot acoperi cererea procesatorilor
POLITICĂ Întâlnire oficială în Moldova. Maia Sandu:”Am discutat interconexiuni energetice”/ Bolojan:”România va continua să fie un susținător al Chișinăului”
17:43
Întâlnire oficială în Moldova. Maia Sandu:”Am discutat interconexiuni energetice”/ Bolojan:”România va continua să fie un susținător al Chișinăului”
POLITICĂ Bogdan Cojocaru, lider PSD: Ilie Bolojan a trecut CLANDESTIN prin Iași
17:33
Bogdan Cojocaru, lider PSD: Ilie Bolojan a trecut CLANDESTIN prin Iași
POLITICĂ La Broșteni, nu a stat de vorbă cu localnicii. Peste Prut, Bolojan ciocnește și petrece la Festivalul Tezaur Național. I-a cântat și un ansamblu
17:32
La Broșteni, nu a stat de vorbă cu localnicii. Peste Prut, Bolojan ciocnește și petrece la Festivalul Tezaur Național. I-a cântat și un ansamblu
VIDEO EXCLUSIV Cât de periculos este lacul SNAGOV pe furtună. Mărturiile localnicilor după TRAGEDIA în care un băiat de 13 ani și tatăl său au murit înecați
17:01
Cât de periculos este lacul SNAGOV pe furtună. Mărturiile localnicilor după TRAGEDIA în care un băiat de 13 ani și tatăl său au murit înecați
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Cancan.ro
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
StirileKanalD
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
KanalD
Un iubit jurnalist a murit la doar 46 de ani! Anunțul a fost făcut chiar de publicația la care lucra
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Capital.ro
România ține doliu. S-a stins din viață Ioan Donca. Am pierdut un om pe care toată planeta l-a respectat
Evz.ro
Tania Budi și Gigi Becali, adevărul din spatele scandalului declanșat de Cristian Rizea
A1
Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la nuntă
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
O fetiță de 12 ani a murit în brațele tatălui după ce a mâncat chipsuri! Ce a declanșat decesul fetei, de fapt?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
O situație bizară în care ajuns ambasadorul francez din România în 1916